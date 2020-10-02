مصممة حجاب للعرائس تثير الجدل: "بتحبوا الطرحة نص ولا ربع؟"

لايف ستايل

أثارت نهلة الجبروني، مصممة حجاب العرائس، الجدل خلال الساعات الماضية، عقب استفتاء شاركته عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة، عروستين مختلفتين، بلفات حجاب مختلفة حيث أظهرت اللفة الأولى جزء صغير من شعر العروس، بينما أظهرت الصورة الثانية جزء أكبر.

وعلقت "نهلة"، قائلة: "بتحبوا النص حجاب ولا الربع حجاب"، مُرفقة نتيجة الاستفتاء، حيث جاء "الربع 76%"، بينما الأخير 24%.

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وأثار المنشور الذي بات يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بين الانتقادات والسخرية، فعلق البعض: "الحجاب الكامل منزلش في الجدول"، و"اديني نص كل ربع لوحده".

ونهلة الجبروني مصممة حجاب عرائس من القاهرة، ولديها الآلاف من المتابعين على السوشيال ميديا، حيث يبلغ متابعوها حوالي ربع مليون شخص عبر "إنستجرام".