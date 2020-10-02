حكايات سيدات رفعن شعار التعدد آخرهن دعاء عبدالسلام: "زوجي زوجك"

علاقات و مجتمع

"موافقة زوجي يتجوز عليا ولكل منا قناعاته، وطالما الجواز حلال منتكلمش فيه ونحرمه" هكذا أثارت الكاتبة دعاء عبدالسلام، الجدل، بعدما أفصحت عن موافقتها على مبدأ الزوجة الثانية، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاء مقطع الفيديو للكاتبة عقب حديثها الجدلي، مع الإعلامي طاهر حمدي، في برنامجه "مصر الجديدة"، دعمت من خلاله فكرة تعدد الزوجات، لترى بذلك أنه حل يساهم في تقليل نسب العنوسة.

"الزوجة الثانية" المعادلة التي لا تقبل القسمة على اثنين، لدى غالبية النساء، لكن أخريات رحبن بوجودها، رافعات شعار "تعدد الزوجات".

نعمة حسنين

"اتجوزت جوز صاحبتي" جملة انتشرت عبر صفحات "التواصل الاجتماعي" قوبلت بالعديد من الانتقاد والسخرية لما يحمله مضمونها، مرفقة على جلسة تصوير لعروسين ومعهما الزوجة الأولى، لتوضح البلوجر نعمة حسنين، مضمونها، من خلال حسابها على "فيس بوك".

"ازاي تاخدي جوز صاحبتك.. ملقتيش غير جوز صاحبتك" تعليقات هاجمت البلوجر "نعمة" تتهمها بخطف زوج صديقتها، لتوضح ما حدث، إذ نشرت صورة تجمعها بزوجها وضرتها، قائلة: "عيلتي التانية، أسماء مكانتش صحبتي بس لما الموضوع حصل بقينا أكتر من إخوات".

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وتابعت: "مخطفتوش احنا النصيب جمعنا عشان نكون عيلة قمر وناخد حسنات، وبنتفرج على كومنتاتكوا وميتين من الضحك".

أما "أسماء" وهي الزوجة الأولى فكان ردها بأنها رحبت بالأمر مبدية تعجبها من الهجوم الذي لاحق انتشار صورهما: "أنا غلطت في إيه يا جماعة، أنا وافقت على شرع ربنا، خصوصا أن زوجي راجل محترم، يتجوز أحسن ما يعمل حاجة حرام".

وتابعت خلال تعليق لها: "مكدبش عليكم الأول مكنتش موافقة عشان فطرة الست وهي الغيرة، بس جوزي لما اتجوز نعمة بقى أحسن، ودلوقتي أنا فعلا سعيدة".

رانيا هاشم

"زوجي_زوجك" حملة كانت أطلقتها رانيا هاشم، قبل 3 أعوام، دعت من خلالها إلى التعدد رافعة شعار: "التعدد رحمة".

فرانيا هاشم واحدة ضمن الداعيات لمبدأ التعدد الزوجي، مبررة أنه شرع الله، كما أنها أصدرت كتابها بعنوان "التعدد شرع ورحمة"، كما أنها ترى بأنه الحل في التخلص من ارتفاع نسبة العنوسة.

سارة تزوج زوجها

"ممكن واحدة تجوز جوزها وتحضر فرحه وتزغرط.. أنا ومحدش يقول عليا مجنونة" الجملة التي صدمت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من قصة السيدة التي تدعى "سارة" التي أعلنت رغبتها في تزويج زوجها بنفسها مع اختيار عروسته.

صور نشرتها الزوجة "سارة" برفقة ضرتها وهي عروس ومع زوجها، وهو ما أثار وقتها غصب رواد "التواصل الاجتماعي"، لكنها تبرر ذلك بأنها الوسيلة التي تختارها للقضاء على العنوسة والانحراف.