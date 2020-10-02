"الكفتة والعصير" يحولان فرحين إلى "جنون ومشاجرات": إسعاف وفستان مقطوع

علاقات و مجتمع

خلال ساعات قليلة سيطرت الكوارث على فرحين أحدهما في الدقهلية، والآخر في البحيرة، حيث تسمم حوالي 100 شخص بسبب تناولهما وجبة كفتة، بينما تناول العشرات عصير تمر هندي ادعى الأهالي أنه مسحور، فتحول الفرح إلى ساحة من الجنون والمشاجرات والشد والجذب، حتى أن العريس ضرب عروسته وقطّع فستانها.

فرح ميت غمر

ليلة زفاف ساحرة، في فرح ميت غمر بدأت بمشروبات ساخنة من شاي وقهوة في البوفيه، وماء بارد، وحفلت الليلة بأغاني ورقص وجو من البهجة من قبل الجميع، إلا أن "ظاظا"، وهي دجالة معروفة في عزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية حضرت إلى فرح، ومن هنا بدأت تنقلب الأحداث من الهدوء والانسجام والسعادة إلى الضرب ومشاهد جنونية وتقطيع ملابس.

وقال خال العروس الذي حضر الفرح، إن "ظاظا"، واسمها الحقيقي "سحر ح. ش"، وضعت تعويذة في عصير "تمر هندي"، وزع على العريس والعروسة وبعض المعازيم الذين وصل عددهم إلى 8 أفراد، حيث فوجئ الجميع بتوزيع هذا العصير رغم أنه ليس من البوفيه، وعندها أوقف المعازيم الرجل المسؤول عن البوفيه، فوجدوا في جيبه ورقتين مقطوعتين من القرآن، فشعروا أن هذا الأمر بسبب السحر، تقول إحدى المعازيم، "حاولنا ندوب الورق في ماء وملح عشان يبطل السحر بس فضلت نقطة بيضة منه".

مشاهد جنونية لا يستطيع أحد وصفها، حيث جذب العريس عروسه بشدة من فستانها حتى تمزق، وخلعت سيدة الحجاب، وظلت تجذب في شعرها، ومن يرقصون سويا انقلبوا على بعضهم البعض وأخذوا يتشاجرون، عدة دقائق وحضرت الشرطة إلى مكان الفرح.

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وذلك بعدما توجه عدد من المعازيم إلى بيت "ظاظا"، واضرموا النيران في سيارتين مملوكتين لها، فاتهمتم بتخريبها، وألقت قوات الأمن القبض على "ظاظا" بتهمة ممارسة أعمال السحر.

يقول أحد المعازيم إن الجنون لا يزال يسيطر على من تناولوا من العصير، رغم استعانة القرية بـ 3 مشايخ إلا أن أحدهم لم يستطع إبطال السحر، وآخرهم قال "جالهم تعزيزات.. دول أقوى مننا".

فرح البحيرة

بعد أقل من 24 ساعة، وقعت كارثة أخرى، في فرح قرية "الفار" التابعة لدائرة مركز المحمودية بالبحيرة، حيث تسمم حوالي 100 شخص من المعازيم بسبب تناول وجبة "كفتة" فاسدة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً يفيد بوصول 100 شخص إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديد.

بالانتقال وبالفحص تبين أن المصابين تناولوا وجبة "كفتة" في حفل زفاف في قرية "الفار"، ما أدى الى إصابتهم بحالة إعياء شديدة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.