في يومها العالمي.. طريقة عمل مهلبية بالقهوة

مطبخ

يبحث الكثيرون عن أطعمة مختلفة وغير تقليدية تتضمن القهوة، لإعدادها في المنزل، احتفالا باليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام.

وفيما يلي طريقة جديدة لتحضير مهلبية بالقهوة سريعة الذوبان، قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك.

مقادير المهلبية بالقهوة

لبن.

قهوة سريعة الذوبان.

سكر.

نصف كوب نشا.

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شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير المهلبية بالقهوة

- خلط اللبن والقهوة سريعة الذوبان على النار.

- إضافة السكر والنشا على الخليط على النار حتى الغليان.

- وضع الخليط في كاسات، ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة على الوجه.