الامارات | مهرب مخدرات سنغالي يبلغ الشرطة الإيطالية عن نفسه!!

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرب مخدرات سنغالي يبلغ الشرطة الإيطالية عن نفسه!! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ سنغالي يبلغ من العمر 27 عاما الشرطة الإيطالية بمحطة تيبورتينا في روما بفقدان حقيبته في أحد القطارات اليوم الخميس. وسرعان ما عثرت الشرطة على الحقيبة، ولكنها فوجئت عن تفتيشها بأنها تحوي أكثر من 500 جرام من الماريجوانا وما يقرب من 100 حبة من ريفوتريل، وهو مخدر مهدئ قوي المفعول.

وقالت الشرطة إن "القصة التي كان يمكن أن تكون نهايتها سعيدة، أسفرت عن مفاجأة مريرة لصاحب الحقيبة" حيث تم الابلاغ عنه لملاحقته جنائيا لحيازته مواد غير مشروعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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