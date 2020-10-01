ماذا يحدث عند غسل الوجه بالبيكنج صودا مع جوز الهند مرتين أسبوعيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تحتاج بشرتك من حين لآخر إلى التدليل بالمكونات الطبيعية، بعيدًا عن الكريمات والمستحضرات الكيميائية لتنقيتها من الشوائب التي تعرضت لها.

أثبتت الدراسات أن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية تلحق الضرر بالبشرة لأنها تجردها من الرطوبة الطبيعية وتجعلها غير مرنة، ما يساعد على ظهور التجاعيد المبكرة.

وعلى عكس المكونات الطبيعية لا ترتب بأي تأثير سلبي على بشرك، بالإضافة إلى أنها بمثابة علاج غير مكلف مقارنًة بأدوات التجميل الباهظة.

وهناك العديد من المنتجات الطبيعية الفعالة للوجه لمعالجته وترطيبه، ولكن من أكثر المكونات الملائمة للبشرة هو خليط زيت جوز الهند مع صودا الخبز، بحسب ما ذكر موقع "she made by grace".

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مرطبة ومضادة للميكروبات وشفائية، حيث إنه يساعد على مسح الشوائب وتخفيف ظهور الندبات عند وضعه على الوجه.

ومن المعروف أن صودا الخبز تعمل على تفتيح البشرة ويجعلها ناعمة، بالإضافة إلى أنه عند خلطه بزيت جوز الهند يعمل على تهدئة حروق الشمس ومكافحة حب الشباب والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى.

كيفية عمل مقشر للوجه بزيت جوز الهند وصودا الخبز؟

المكونات:

نصف كوب زيت جوز الهند

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نصف كوب صودا الخبز

طريقة العمل:

- إذابة زيت جوز الهند إذا كان في حالة صلبة.

- يُضاف زيت جوز الهند السائل إلى صودا الخبز ويُمزج جيدًا.

- اغسلي وجهك بالماء واتركيه حتى يجف.

- افركي وجهك بلطف باستخدام القناع في حركة دائرية.

- اشطفيه بعد 15-20 دقيقة.

- كرري العملية مرتين في الأسبوع.

احذري من الاستخدام المفرط لصودا الخبز، فهي تجعل البشرة حساسة خاصًة عند تعرضها لأشعة الشمس.