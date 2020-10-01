كورونا اليوم: ضربة جديدة لعقار "كلوروكوين".. واكتشاف الفيروس في مياه الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ نحو 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علامة مفاجئة تصيب الأطفال

في حين تم إدراج السعال كأحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا عند البالغين، فقد اقترحت دراسة جديدة وجود علامة أكثر احتمالية في الأطفال، ووجد الباحثون أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب في البطن أكثر من السعال، وفقا لدراسة أجريت في جامعة كوينز بلفاست، كما ذكر موقع روسيا اليوم.

ومن المعروف أن أعراض فيروس كورونا الرئيسية تنطوي على ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق، لكن وجدت دراسة جديدة علامة أخرى محتملة لدى الأطفال، تتمثل باضطراب في البطن.

اكتشاف الفيروس في عينات من مياه الشاطئ

زعم علماء مينيسوتا أنهم اكتشفوا مستوى يمكن رصده من فيروس كورونا الجديد لأول مرة في عينات من مياه الشاطئ.

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وجمع فريق من كلية الطب بجامعة مينيسوتا، عينات المياه في نهاية كل أسبوع من ثمانية شواطئ على طول Lake Superior، منذ الرابع من يوليو، وتبين أن SARS-CoV-2 يتواجد بكميات ضئيلة في مياه أربعة منها - برايتون بيتش و42nd Avenue East Beach وفرانكلين بارك بيتش وليف إريكسون بارك بيتش- في 11 سبتمبر و18 سبتمبر، وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر مياه البحيرة أو الشاطئ، إلا أنه قد يحتوي على أدلة حول كيفية انتشار الفيروس في جميع أنحاء المجتمع، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لبيان صادر عن كلية الطب بجامعة مينيسوتا في دولوث، وجد الباحثون ما بين 100 و1000 نسخة من الفيروس لكل لتر. وهذا أقل بنحو 10000 مرة من المستويات الموجودة في مياه الصرف الصحي، وهي مياه المرحاض التي تنتقل عبر نظام الصرف إلى منشأة المعالجة.

ضربة جديدة لعقار هيدروكسي كلوروكوين

لا يزال عقار الملاريا، هيدروكسي كلوروكين، الذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحماية نفسه من الإصابة بـ كوفيد-19 مثيرًا للجدل، حيث وجد العلماء الأمريكيون أن العقار لا يمنع العدوى، لكن الباحثين الأستراليين يصرون على عكس ذلك.

وجد الباحثون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، أن هيدروكسي كلوروكين، الذي كان يُعتقد في السابق أنه علاج محتمل لفيروس كورونا، لا يوفر أي حماية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

لقاح موديرنا لن يكون جاهزا في نوفمبر

في ظل الصراع المحتدم نحو القضاء على فيروس كورونا المستجد، تلقى العالم صدمة غير متوقعة بشأن اللقاحات وتحديدا موعد إنتاج أحد اللقاحات المرشحة البارزة.

جاء ذلك بعدما أكد الرئيس التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسل، أن الشركة لن تكون قادرة على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بحلول بداية نوفمبر كما كان محدد.