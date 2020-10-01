كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:42 مساءً - تعد مصمّمة الأزياء والفاشينيستا السعودية العنود بدر المعروفة باسم Fozaza، إحدى الشخصيات البارزة والمؤثرة على موقع إنستقرام، وقد اكتسبت شهرة كبيرة في عالم الجمال بأسلوبها الهادئ والمميز وغير المتكلّف. وفي هذا المقال، نرصد لك صور مكياج البشرة الحنطية والعيون البنية من الفاشينيستا العنود بدر، لتستوحي منه أجمل الأفكار.



مكياج بشرة طبيعي

مكياج بشرة طبيعي



تفضل العنود بدر المكياج الناعم القريب الى لون بشرتها الحنطي، لذلك تتجنب في غالبية الأحيان استخدام الفاونديشن، وتستعيض عنه بالكونسيلر، الذي تطبقه بشكل يومي، لإخفاء الهالات السوداء والبقع الداكنة. كذلك، تستخدم البلاش البرونزي على عظمتي الخدين والجبين والأنف والذقن، مما يوفر لها إطلالة مشرقة وطبيعية.

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مكياج عيون ناعم

مكياج عيون ناعم



تمتلك العنود بدر عينين بنّيتين، وهي تبرزهما بأسلوب طبيعي وناعم، حيث تستخدم ظلال عيون بألوان دافئة، مثل النيود والبيج والبني والبرونزي، إضافة الى الألوان الترابية... وغالباً ما تستخدمها بطريقة ناعمة فوق الجفن العلوي، وتجعلها أكثر كثافة عند حدود العين الخارجية. واللافت أن العنود بدر نادراً ما تستخدم الأيلاينر أو الكحل لتحديد العين، وكذلك الرموش الاصطناعية التي تستعيض عنها باستخدام طبقات عدة من الماسكرا على الرموش العلوية والسفلية. وبالنسبة الى الحاجبين، تقوم العنود بدر بتعبئة الفراغات بقلم قريب الى لون شعرها وبشرتها، مما يمنحها مظهر حاجبين طبيعياً.

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شفاه مكتنزة بألوان طبيعية

شفاه مكتنزة بألوان طبيعية



تتميز العنود بدر بشفاه مكتنزة جذابة، وهي تبرزها بالألوان الهادئة والطبيعية فقط، بعيداً عن الروج الفاقع والجريء. كما أنها لا تميل الى أحمر الشفاه اللامع. ومن أبرز ألوان الروج التي تفضّلها العنود بدر، النيود بتدرجاته المختلفة، لا سيما تلك القريبة الى لون بشرتها الحنطية، الزهري الناعم، والبني الفاتح. علماً أنها لا تستخدم قلم تحديد الشفاه، بل تكتفي بتمرير الروج مرات عدة داخل شفتيها، بحيث تملأها بطريقة أنيقة وناعمة في الوقت نفسه.