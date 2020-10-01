كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:42 مساءً - تُعتبر تسريحات شعر ناعمة مع الفرق الوسطي خيارك الأمثل لإعتماد أحدث صيحات الموسم، وحليفتك لإطلالة تُليق بك في أيّ مناسبة، بأسلوبها الذي يُضفي التوازن إلى ملامح وجهك، ويُسلط الضوء على لون شعرك، وخيارك الأمثل خصوصًا إذا كنت من صاحبات الوجه الطويل كونه يُضفي المزيد من الإتساع إلى ملامح وجهك.

يسمح إعتماد الفرق الجانبي لقسمٍ كبيرٍ من خصلات شعرك بالإنسدال على وجهك، ما يعني أنّ اللّون يبرز أكثر، لذلك، ليس هناك أفضل من إعتماد لون موحّد على كامل الشعر، وهكذا ستحصلين على إطلالة عصرية تُليق بك صباحًا وظهرًا ومساًء.

"الخليج 365.نت" يُسلّط الضوء على أجمل موديلات تسريحات شعر ناعمة مع الفرق الوسطي التي اكتسحت منصات العروض لعلّك تستوحين منها أسلوبك، في السطور الآتية:



أجمل موديلات تسريحات شعر ناعمة مع الفرق الوسطي

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر ناعمة مع الفرق الوسطي تناسب جميع الإطلالات سواء النهارية أو المسائية، اخترناها لك لتزيني بها شعرك وتتألّقي بإطلالة ناعمة وعصرية:



تسريحة الشعر القصير المُتدرج مع الفرق الوسطي

تسريحة الشعر القصير المُتدرج مع الفرق الوسطي

تتميز هذه التسريحة بتأثيرها الكامل على إطلالتك، وتُعد مثالية مع الفرق الوسطي وخصلات الشعر المنسدلة على الكتفين، إذا كنت من محبّات الإطلالات الطبيعية والسريعة وسهلة التصفيف.



تسريحة الشعر الطويل المالس مع الفرق الوسطي

تتميّز هذه التسريحة بنعومتها وابراز ملامح الوجه بشكل جذّاب

لا تتردّدي في ترك شعرك منسدلاً على ظهرك، وإعتماد الفرق الجانبي الذي يحدّد وجهك، ويُبرز عظمة وجنتيك، ويسلّط الضوء على عينيك، لإطلالة ناعمة وعصرية.



تسريحة شعر مع ضفيرتين رفيعتين بالفرق الوسطي

تسريحة الضفيرتين مع الفرق الجانبي لإطلالة ناعمة شبابية

تتميّز هذه التسريحة بسهولتها ونعومتها، كل ما عليك فعله هو أن تتركي شعرك منسدلاً وأن تبتكري ضفيرة رفيعة من كل جانب مع فرق وسطي، وقد يكون الشعر مالسًا أو مموّجًا لكن من الأفضل أن يكون مالسًا لكي تبرز الضفيرتين أكثر.

تابعي المزيد: تسريحات شعر تناسب الجبهة الكبيرة

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تسريحة البوب القصيرة بالفرق الوسطي

تسريحة البوب القصير مع الفرق الوسطي لإطلالة عفوية عصرية

تسريحة عصرية جدًا، وتدخل ضمن صيحات الشعر المعتمدة عالميًا، ويمكنك إعتمادها مهما كان لون شعرك أو شكل وجهك، لتمنحي نفسك إطلالة ناعمة.



تسريحة الشعر الطويل المموج بالفرق الوسطي

تسريحة الشعر الطويل المموّج تعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجًا

إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل ولا تحبّين أن ترفعي شعرك، ننصحك بإعتماد هذه التسريحة التي عادت لتجتاح منصّات العروض هذا الموسم، والتي لا تبطل موضتها أبدًا،

لإطلالة تتميزي بها بين الجميع.

تسريحة الكعكة الفوضوية العالية بالفرق الوسطي

تسريحة الكعكة الفوضوية العالية بالفرق الوسطي تسريحة سهلة وناعمة

إذا كنت لا تملكين الكثير من الوقت لتصفيف شعرك، يكفي أن تمشطي شعرك وترفعيه على شكل ذيل حصانٍ مرفوع ثمّ تلفي طول شعرك حول بعضه البعض على شكل كعكة، وتألقي بإطلالة عصرية ومُلفتة.



تسريحة الشعر الكيرلي العريض مع الفرق الوسطي

تسريحة الشعر كيرلي عريض بالفرق الوسطي لإطلالة ناعمة ولافتة

تتميز هذه التسريحة ببساطتها وأناقتها في الوقت نفسه، ويمكنك أن تتركي شعرك منسدلًا أو أن ترفعيه نصف رفعة، لتتألقي بإطلالة عصرية ومُفعمة بالحيوية.

تسريحة البوب الفرنسية للشعر الطويل بالفرق الوسطي

تسريحة البوب الفرنسية للشعر الطويل بالفرق الوسطي لإطلالة ناعمة كلاسيكية

تجمع هذه التسريحة بين الرُقي والأنوثة، وهي متألقة في الوقت نفسه، . كما أنها تتناسب مع جميع إطلالتك سواء أكانت لحفل زفاف، مناسبة رسمية أو حتى إطلالة يومية.

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