ضربتها وانتزعت طرحتها.. القصة الكاملة لـ طالبتي الحجاب ضحيتي "المُعلمة"

علاقات و مجتمع

وقفت الفتاتان المعروفتان بـ "طالبتي الحجاب"، في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالعجوزة، لشراء الزي المدرسي لإحداهما، مشادة وقعت بينهما وبين معلمة تبيع الزي المدرسي بسبب خلاف على شراء الزي كاملا، أم قطعا منه فقط، تعرضا على إثرها للإهانة والضرب من المدرسة.

تفاصيل المشاجرة

لم تمض على الواقعة سوى ساعات قليلة، حتى كتب محمد كمال، وهو دكتور جامعي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يروي تفاصيل ما حدث لابنتيه، مؤكدا أن الشجار حدث بسبب خلاف على قطع الزي المدرسي الذي تشتريه بناته.

وقال كمال، إنه ابنته تعرضت للسب والقذف من قبل المدرسة التي انتزعت حجابها، وذلك لأن ابنته في البداية رفضت شراء الزي كاملا، وبعد موافقتها على شرائه كاملا على مضض، سخرت منها المدرسة، وعندما طالبتها الفتاة التي تدرس في كلية الطب بمعاملتها باحترام، ضربتها وجذبتها من كتفها، وسبتها وطردتها من الغرفة بعد أن خلعت حجابها.

طلبت الشابة مدير المدرسة لتشتكي له من سلوك المدرسة، خاصة بعد احتجاز الطالبتين في الداخل لفترة من الوقت، ولكن رد فعل المدير كان أسوأ، "حينما حضر المدير، بنتي بتقوله يرضيك تشتمني، قالها أه وتديكي بالجزمة كمان"، على حد قول الأب.

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رد فعل وزير التربية والتعليم

رد فعل سريع من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث استجاب للمنشور قائلا، "سوف نحقق في الأمر على الفور د. محمد مع اعتذاري للابنة العزيزة"، ليرد عليه الدكتور محمد كمال والد الطالبتين، "أثق تماما في معالي الوزير إن حق بناتي لن يضيع.. وشكرا جزيلا على مشاعره الأبوية".

ووجه الأستاذ الجامعي الشكر لـ"شوقي"، على سرعة الاستجابة وإحالة الواقعة للتحقيق فورا، مضيفاً أن موقفه ليس غريبا على أستاذ وعالم في مكانته.

وأوضح أنه حرر مذكرة في مديرية التربية والتعليم بالواقعة، "قابلت مدير المديرية وحول المذكرة للتحقيق مشكورا". كما توجه إلى إدارة الدقي التعليمية، وقدم شكوى جرى التأشير عليها بالتحقيق.

وحرر الأب جنحة سب وقذف واعتداء بالضرب ضد المدرسة، وجنحة سب وقذف لمدير المدرسة في قسم الدقي.

إحالة البلاغ للنيابة العامة

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغًا من أستاذ جامعي يدعى محمد كمال اتهم فيه مدير مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات في العجوزة بسب وقذف ابنتيه، واتهم مدرسة بذات المدرسة بضرب ابنته الصغرى أيضًا وخلع حجابها وسبها وقذفها خلال شرائها الزي المدرسي.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن استمعت لأقوال والد "طالبتي الحجاب" مقدم البلاغ في قسم شرطة الدقي، وشرح خلاله تفاصيل ما حدث من المدرسة التي تعمدت إهانة ابنته خلال محاولتها شراء قطعة واحدة من الزي المدرسي فقط نظرًا لأن لديها الزي المدرسي الخاص بالسنة الماضية جديدًا.

وأضاف المصدر، أن الشرطة أحالت المحضر إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم قانونًا بحق المتهمين.