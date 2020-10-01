الامارات | جراح التجميل العالمي نادر صعب يحصل على الإقامة الذهبية للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جراح التجميل العالمي نادر صعب يحصل على الإقامة الذهبية للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت دولة الإمارات الإقامة الذهبية للجراح العالمي وطبيب التجميل الدكتور نادر صعب، لما يحمله من خبرة طويلة في مجال جراحات التجميل وما يتمتع بع من سمعة عالمية في هذا المجال. وحصل دكتور نادر صعب، على بكالوريوس في الطب العام، وشهادة في الجراحة الاستبنائية أو الترميمية والتجميلية من "Clinique du Rond-Point des Champs-Elysees" ودرس فن الرعاية التجميلية.

تدرب صعب في عدد من العيادات والمستشفيات الخاصة والرسمية المرموقة في باريس، إضافة إلى دراسته فن الرعاية التجميلية، ليصبح أخصائي تجميل معتمد، وقبل مغادرته باريس بشكلٍ نهائي، واظب على زيارة لبنان بشكلٍ منتظم وبالتحضير الدؤوب على إنشاء المستشفى الخاص به والمتخصص بالجراحات التجميلية والرعاية التجميلية بشكلٍ عام، وأصبح اسماً مشهوراً في مجال تطوير وتحسين والنهوض بالجراحة التجميلية في لبنان وفي العالم العربي، وحالياً، يزاول عمله في المستشفى الخاص به في لبنان "مركز الجراحة التجميلية" وفي عيادته الخاصة في دبي، بمنطقة جميرا.

تم تكريم صعب أكثر من مرّة لجهوده في تطوير عمليات جديدة وتركيب منتجات جديدة تحل مكان معظم المشاكل التي تستدعي تدخلات جراحية، ونال وساماً ودرع تكريم من "وزارة السياحة اللبنانية" على جميع مساهماته، ولكونه من أبرز الوجوه المروّجة للبنان كوجهة أساسية فيما يتعلّق بالجراحة التجميلية في العالم عموماً والوطن العربي خصوصاً.

يشار إلى أنه في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

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