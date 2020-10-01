الامارات | وفاة "مريض برلين" أول شخص شفي من الإيدز عن عمر 54 عاما

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي تيموثي راي براون، أول شخص يُشفى من فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، عن عمر ناهز 54 عاما، حسبما ذكرت جمعية مكافحة الإيدز الدولية في بيان. وتوفي براون بعد أن عاد إليه مرض سرطان الدم قبل ستة أشهر وانتشر في عموده الفقري والمخ.

وكان براون معروفا في البداية بالاسم المستعار "مريض برلين" بعد شفائه من فيروس نقص المناعة البشرية عام 2008، لكنه قرر لاحقا شن حملة علنية باسمه.

ووُلد براون في سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وانتقل إلى برلين عام 1993 ودرس وعمل في مقهى هناك كما عمل مترجما. وتم تشخيص إصابته بالإيدز عام 1995. وعندما أصيب بسرطان الدم عام 2006، احتاج للعلاج بزرع الخلايا الجذعية. وبعد عملية الزراعة المحفوفة بالمخاطر، اختفى الفيروس من جسد براون وأصبح خاليا من فيروس نقص المناعة البشرية لبقية حياته.

وبثت حالة براون الأمل بإمكانية أن يصبح الإيدز قابلا للعلاج على نحو واسع النطاق، كما أطلقت جهودا من جانب الباحثين والمؤسسات.

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