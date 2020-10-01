إليسا في شهر التوعية بسرطان الثدي: لازم نساعد بعض ونحمي المرأة

علاقات و مجتمع

أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ويقال إن هذا النوع هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء، وفقا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان "AICR"، فتصاب واحدة من كل 8 نساء بسرطان الثدي، فهو يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي، وتنقسم بشكل سريع وتستمر في التراكم، ما يشكل وجود كتلة بالثدي.

وشاركت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تنصح من خلالها متابعيها بضرورة الفحص الدوري، قائلةً "شهر تشرين الأول شهر بيعنيلي كتير، هو شهر التوعية من سرطان الثدي اللي لازم يكون واجب على كل شخص بالمجتمع لنساعد بعض أكتر ونحمي كل امرأة من المرض كرمال كل اللي بيحبوها".

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يذكر أن الفنانة إليسا، أطلقت أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، أغسطس عام 2018، معلنة وقتها عن إصابتها بـ"سرطان الثدي"، والذي تغلبت عليه، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت بسرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين.

واستعانت "إليسا" بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وفي نهاية الكليب، حثت "إليسا" السيدات على مواجهة المرض بقوة والحرص على الكشف المبكر عن السرطان، وكتبت: "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر عن سرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه، واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك كرمال كل اللي بيحبوكي".

ووقتها قالت إليسا، عندما أخبرها الطبيب بأنها مصابة بالسرطان: "لم أستطع الوقوف على قدمي لمدة 6 ساعات، واحتجت لـ3 أيام للخروج من الصدمة، وبدأت رحلتي العلاجية مع المرض، بالإضافة إلى الذهاب لطبيب نفسي".