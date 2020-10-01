صور.. أحدث ظهور لجيهان السادات في شهر انتصارات أكتوبر

لايف ستايل

بأزياء فضفاضة تجمع بين الأناقة والعصرية، أطلت جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في أحدث ظهور لها، قبل أيام من احتفالات نصر السادس من أكتوبر.

وظهرت "جيهان" بشعر أبيض قصير مع أزياء طويلة باللون القرمزي منقوش برسومات فاتحة اللون، خلال تواجدها بصحبة أسرتها، في الصور التي نشرها مصفف الشعر محمد الصغير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "الصغير" على الصور، قائلًا باللغة الإنجليزية: "تشرفنا بتقديم خدمات تصفيف الشعر والمكياج للعملاء القدامى السيدة جيهان السادات وعائلتها العزيزة جدًا والقريبة من السيد محمد الصغير نفسه".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أيقونة في الجمال والرقي والشياكة"، و"ما كل هذا الجمال"، و"سيدة أنيقة وجميلة ومميزة".