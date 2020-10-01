بعدما حسدها عمرو أديب.. دينا الشربيني شالت كام كيلو في الجيم؟

علاقات و مجتمع

تحدثت سالي عوض، مدربة اللياقة البدنية الخاصة للفنانة دينا الشربيني، عن كواليس مقطع الفيديو الأخير للفنانة خلال حملها الأثقال، والذي تسبب في تصدرها محرك البحث "جوجل" حينها.

الفيديو أحدث ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الإعلامي عمرو أديب عرض مقطع الفيديو وعلّق عليه مازحا بقوله: "صحة بتفط منها، البنت كلها صحة، تفصل 10 ستات بصحتها".

وقالت "عوض"، خلال حديثها مع برنامج "mbc trending"، إن الفنانة تمكنت من رفع أثقال تزن 100 باوند، هو ما يقارب الـ45 كيلو جرامًا، مضيفة أنها استطاعت فعل ذلك بفضل التدريب بعد رحلة طويلة من التدريبات تراوحت بين الـ3 والـ4 أشهر.

وأشارت إلى أن الفنانة تستطيع حمل أوزان ثقيلة أكبر من ذلك الحجم، والتي يمكن أن تتخطى الـ65 كيلو، فضلا عن حمل أوزان منفردة.

وتابعت، بأن "دينا" تحب الرياضة وملتزمة بممارستها باستمرار، خاصة بعد توقفها عن ذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، ما سببه من تباعد اجتماعي.

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني، نشرت منذ أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تمارس رياضة رفع الأثقال.

وظهرت "دينا" في الفيديو، وهي مرتدية الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، تمارس رفع الأثقال، معلقة على الفيديو: "عودة للمسار".

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عمرو أديب يحسدها

وكان الإعلامي عمرو أديب، مازح الفنانة دينا الشربيني، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تستعرض لياقتها البدنية العالمية، حيث تمارس تمارينًا قاسية في إحدى صالات الجيم المطلة على البحر.

وقال أديب، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر": "حاجة فظيعة جدًا، دي شغالة لا تتوقف، صحة بتفط منها، البنت كلها صحة، تفصل 10 ستات بصحتها، مش ممكن إيه ده؟!".

وحول الوزن الكبير الذي رفعته، قال أديب: "لما باجي أشيل الحِمل ده، بيبقى ربعه من ناحية وربعه من ناحية تانية، ولما بتنطر الحديد، حاجة تخوف، الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عمرك .. يا ماما!".

وتابع: "بص الصحة عاملة ازاي؟! ايه يا جماعة ده؟! لو حاولت أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، يا صحة أوديكِ فين؟!، ناس بقى لسه صغيرة وصحتها كويسة، وبعدين دي كاتبة إنها لسه راجعة يعني لسه بتسخن، أومال قبل كده كنتِ بتشيلي إيه، بتشيلي الهرم .. صحة مفرطة جامدة جدا".

وقال أديب: "الفيديو ده عقدني شخصيًا، شفته وقلت أنا ناقص؟! مش كفاية فلان، ألاقي فلانة؟!، دينا بتلعب رياضة".

وأضاف: "لما حد قالي على الفيديو، قلت يمكن بتنط الحبل أو بتعمل يوجا، لكني فوجئت بوحش يا باشا، اتفرج على الست بتعمل إيه؟!، مصدقتش إنها هي".

وتابع أديب ممازحًا دينا: "إيه يا بنتي اللي انتي بتعمليه ده؟! ده حاجة تخوف، الأحمال دي ازاي بتشيليها؟! دي بطلة مصر في رفع الأثقال".