الجاكت الجينز قطعة أساسية في خزانتك الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Elle" أن الجاكت الجينز يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية، وذلك لما يتمتع به من طابع عملي ومظهر عصري أنيق.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "Oversized" ويصل طوله إلى الخصر ليضفي على المظهر طابعا متحررا يعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

وأشارت "Elle" إلى أن الجاكت الجينز يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال قماشي أو سروال تريكو أو سروال جينز أو تنورة أو فستان.

وغالبا ما يكتسي الجاكت الجينز بألوان داكنة، ويمكن حينئذ تنسيقه مع بلوفر يتألق بدرجات الكريمي لخلق تباين مثير يخطف الأنظار. ويكتمل سحر الإطلالة مع حُلي تتلألأ باللون الذهبي.

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