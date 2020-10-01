أهداها مهرا خياليا.. من هو زوج جيهان نصر الذي جعلها تعتزل الفن؟ (صور)

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة جيهان نصر، أمس في حفل الفنان عمر خيرت، وتلك ليست المرة الأولى التي تظهر فيها، فقد وثقت عدسات الكاميرا حضورها مسرحية "الملك لير"، وذلك بعد أكثر من 20 عاما من اعتزالها، ويبدو أن جيهان نصر محفورة في ذاكرة جمهورها، ففي كل مرة ظهرت فيها أصبحت واحدة من أكثر الترندات تداولا على محركات البحث، واستعاد عشاق الفن أدوارها القديمة، وأصبحت صورها على جميع المواقع.

ولاعتزال جيهان نصر قصة شهيرة، وهي تفضيلها البيت والزواج عن العمل الفني، حيث تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، وحينها اشطرت عليها أن تتفرغ لإدارة شؤون البيت والأسرة فضلا على ضرورة ارتداء الحجاب، وهو ما خضعت له، وحتى اللقاءات الإعلامية كانت لا تظهر فيها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن زوجها السعودي.

من هو سعود الشربلتي؟

- وافقت جيهان نصر على الزواج من سعود الشربتلي عام 1997.

- أهداها خاتم ألماس يقدر ثمنه بـ200 ألف جنيه، وهو رقم خيالي حينها، وفقا لحديثها لوسائل الإعلام آنذاك.

- حصلت على مهر يقدر بنحو 5 ملايين جنيه، ومؤخر صداق 1.5 مليون دولار.

- أهداها سعود فيلا في لندن، وطائرة خاصة.

- "سعود" هو أحد أفراد عائلة الشربتلي المعروفة في المملكة، التي تعمل في مجال التجارة والأعمال.

- هي أول عائلة تحصل على لقب "وزير دولة فخري" في السعودية، ومَنحت لعميد العائلة حسن عباس شربتلي عام 1934.

- تمتلك عائلة الشربتلي عددا من المؤسسات الرائدة مثل بنك الرياض، وشركة المصافي العربية السعودية "ساركو".

- وتمتلك عدد من المشروعات الضخمة في مجال العقارات والسيارات والقطاع التجاري عمومًا.

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- للعائلة دور مهم في نشر الثقافة والأعمال الخيرية، وفقا لمقال نشر بصحيفة "عكاظ" في سبتمبر 2016.

- سعود الشربتلي هو شاعر ولد في جدة، وكانت أولى محاولته في كتابة الشعر في المرحلة الابتدائية.

- أول قصيدة له كانت بعنوان "يا هاجرة" ولكنها لم تكن متزنة، وشجعه أساتذته في اللغة العربية، ونصحوه بقراءة بحور الشعر للخليل بن أحمد، والأصفهاني، ونزار قباني.

- برزت موهبة الكتابة، في الثانوية وتفوق في مادة التعبير.

- التحق بجامعة الملك عبد العزيز، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة إدارة أعمال.

- حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبردج البريطانية.

- يتعاون "سعود" الآن مع ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم محمد عبده، وباسكال مشعلاني، ولطيفة، وسميرة سعيد، وغيرهم، في كتابة الأغاني.

- تعرف سعود على جيهان نصر خلال عرض مسرحية "المحظوظ" لجيهان نصر وسمير غانم في بيروت عام 1997، شاهدها وطلب لقاءها، ولعب "غانم" دورا في تقريب المسافات، وتقدم لخطبتها، وفي نفس العام ارتدت الحجاب واعتزلت الفن.