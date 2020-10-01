الامارات | "غوغل" تطلق هاتفين ذكيين متوافقين مع تقنيةالجيل الخامس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "غوغل" خلال نشاط نظمته عبر الإنترنت أنها ستطلق نسختين جديدتين من هاتفها الذكي "بيكسل" تتوافقان مع تقنية الجيل الخامس، آملة في أن يؤدي ذلك إلى زيادة حصتها من السوق.

ويعتبر "بيكسل 4 إيه 5 جي" نسخة محسنة من "بيكسل 4 إيه" الذي أطلق في مطلع السنة الجارية. وسيباع الهاتف الجديد بـ499 دولاراً اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري في تسع دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

أما "بيكسل 5" الذي يتميز بقوة وصلابة أكبر، فسيطرح في السوق في التاريخ نفسه وفي الدول إياها بسعر يبدأ بـ699 دولاراً.

وبإعلانها منذ الآن عن إطلاق هذين الهاتفيين الذكيين المتوافقين مع تقنية الجيل الخامس، سبقت "غوغل" منافستها "آبل" التي لم تكشف بعد عن "آيفون 5 جي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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