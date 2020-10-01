يحميك من ألزهايمر والسكري.. فوائد القهوة في يومها العالمي

صحة

يحتفل العالم اليوم، 1 أكتوبر، باليوم العالمي للقهوة، بعد ما دُشن رسميًا في 2015، حيث تعد مناسبة للاحتفاء بكوب القهوة، فضلًا عن استغلال العديد من الشركات حول العالم هذا اليوم لتقديم أكواب القهوة مجانًا، أو بأسعار مُخفضة.

القهوة هي مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في أكثر من 70 بلداً، خصوصاً في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

ووفقا لموقع "هيلث لاين" فإن هناك فوائد كثيرة تأتي من تناول القهوة ومادة الكافيين.

فوائد القهوة

الكافيين يمكن أن يحسن وظائف المخ، وتعزيز وظيفة الدماغ.

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التمثيل الغذائي

الكافيين يزيد من التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق المزيد من الدهون.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض

تقلل القهوة من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل ألزهايمر والباركنسون.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

تحسين صحة الكبد

القهوة والكافيين يقللا من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل التليف والسرطان.