تقى أمام محكمة الأسرة: "بقى وحش وبيعض"

علاقات و مجتمع

عملت لمدة 5 أشهر لدى أحد أصحاب الأعمال، وخلال تلك الفترة عرض عليها الزواج، فوافقت على الفور، هكذا تروي تقى قصتها أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، حيث كانت تهرب من محاولات خطيبها السابق للرجوع إليها.

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كانت حينها تقى قد بلغت عامها الـ26، ووافقت على الزواج من رجل يكبرها بـ17 عاما، والذي رغب في الزواج منها لأن زوجته الأولى توفيت هي وابنه، وكانت ترغب هي في إنجاب الأطفال والاستقرار.

بعد 5 أشهر من التعارف خلال وجودها في مكتبه، خطبت له تقى لمدة شهر واحد، وبعد الزواج سقط القناع المزيف عن وجه الزوج، وتحول إلى شخص آخر، "مريض" هكذا وصفت تقى زوجها، لأنه لا يكف عن القيام بأمور غريبة، على حد قولها.

"في الأول عايرني بعدم الخلفة، ولما عملت فحوصات طلعت أصلا لسه عذراء، وبعدين ربنا كرمنا وجبت طفل، واتحولت المعايرة لحاجة تانية خالص"، اتهمها زوجها بأنها ليست زوجة صالحة، فكان بخيل معها في كل أمور البيت، "ميجبش أي حاجة غير تمن كيلو، مبيقضوش عيش حاف"، بحسب قولها.

ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير هو رؤيتها لجنونه مع طفلهما الصغير: "مرة كنت في المطبخ وهو بيلاعب الطفل راح عض إيده وطلعت على صراخه، عاتبته، ساعتها قالي الواد ده هيطلع بيكرهني وهيموتني عشان تورثوني".

جن جنون الأم بسبب هذا الموقف، وظلت مع طفلها في غرفة بمفردهما خوفا عليه من قتل أبيه له، خاصة بعد معاملته الغريبة التي ظل يعامله بها طوال الوقت، تضيف الزوجة: "استنيت وحملت في طفلي التاني بعد ما الأول كمل سنة، وبعدها قررت أن أقيم دعوى خلع ضد زوجي عشان أحمي أطفالي من الوحش المريض ده".