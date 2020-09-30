"أمهات مصر": مجموعات التقوية في صالح الطالب ونتخوف من اختيارات المعلمين

ماما

أشادت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالضوابط العامة لمجموعات التقوية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في العام الدراسي 2020-2021.

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وقالت "عبير"، في بيان لها، إن فكرة عمل المجموعات المدرسية وبضوابط كانت مطلبا أساسيا لأولياء الأمور على مدار سنوات سابقة، وذلك لرفع المعاناة عنهم في تكاليف الدروس الخصوصية التي تستنزف أموالهم، واصفة ذلك بـ"إنجاز وتقدم كبير نحو الطريق الصحيح".

ولفتت "عبير" إلى أنه بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، سيكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة، وللطالب حرية الاختيار من بينهم، وبالنسبة لصفوف النقل سيكون المعلمين من داخل المدرسة فقط، وللطالب حرية الاختيار من بينهم أيضاً، مؤكده أن ذلك أمر جيد وفي مصلحة الطالب.

وشددت "عبير" على ضرورة وضع رقابة على المعلمين داخل المجموعات المدرسية بشكل مستمر والتأكد من قيامهم بالشرح بشكل جيد وتفاعلي حتى لا يضطر الطالب للجوء للدروس الخصوصية، ومحذرة من تأثير بعض المعلمين على الطلاب الذين لن يختاروهم في مجموعات التقوية من خلال أعمال السنة.