فتاة تحرج حمادة هلال: كنت بتغني في فرح ماما.. والمطرب: عجزتوني

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو شاركه المطرب حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفل زفاف قام بإحيائه، إذ استوقفته فتاة وسط غنائه معلنةً حبها له، وقالت: "كنت بتغني في فرح مامتي".

ومازح الفنان، الفتاة، وطالبها بالوقوف بجواره لالتقاط صورة فوتوغرافية معه قائلًا: "كنت في فرح مامتها صح؟، عجزتوني يعني؟ بس كنت صغير وكنت منور صح، وأنتِ كنتِ منورة في الفرح أنا فاكرك".

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وشارك الفنان مقطع الفيديو عبر حسابه، قائلً: ا"العمر بيجري جامد الحمدلله عقبال ما أشوف بنتك بتقول لي كنت بتغني في فرح ماما".

وكان قال الفنان حمادة هلال، خلال استضافته في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة: "أكتر شيء أحببته في حياتي هو عملي، وحتى مع زوجتي كنت تقيل جدا، وظللت فترة طويلة لا أقول لها كلام حب".

وأضاف "هلال": "أول مرة مسكت فيها إيديها بعد كتب كتابنا وكان ذلك بعد خطوبة 6 سنوات، حينها مسكت يدها وقلت لها "أحبك" وكان ردها "ربنا يعني عليك"، فكان كل تفكيري في الخطوبة أنني أريد أن تمر تلك الفترة على خير.

وكشف الفنان حمادة هلال، عن علاقته بأولاده قائلا: "أنا لم أقم بضرب أحد من أولادي قط، وعندما أتعامل معهم في المنزل أتعامل وكأنى أحد أصدقائهم وليس والدهم".