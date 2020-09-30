أحمد حسن: هعمل فيديوهات مع زينب تاني من بكرة

علاقات و مجتمع

أعلن اليوتيوبر أحمد حسن، عودته مجددًا لتمثيل ونشر مقاطع فيديو جديدة بصحبة زوجته زينب، عقب فترة توقف بسبب حبسهما بعد مقطع ترويعهما لابنتهما إيلين.

وقال أحمد حسن، خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام: "إن شاء الله من بكرة هنرجع تاني أنا وزينب نعملكم فيديوهات من تاني، وهتعجبكم وهتكون أحسن من الأول".

وتابع:"هننشر فيديوهات على إنستجرام ويوتيوب وكل حتة".

وكان أحمد حسن، أعلن حمل زينب للمرة الثانية، بعدما نشر صور تجمعه بها عبر حسابه، مُعلقًا: "ربنا يباركلي فيكي ويحفظك انتي وإيلين واللي في بطنك".

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قصة أحمد حسن وزينب

أوضح اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، عبر قناتهما على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كواليس مقطع الفيديو، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أدى لحبسهما بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "إيلين" البالغة من العمر عاما واحدا للخطر.

وظهر الثنائي في مقطع فيديو مصور لا تتتعدى مدته الـ13 دقيقة، عبر حسابهما، يحمل عنوان "ليه بنتنا إيلين مش هتظهر معانا على اليوتيوب؟، التفاصيل كاملة"، "معلش يا جماعة وقفنا الفيديو علشان نقدر نرجع نتكلم معاكوا، الفترة اللي فاتت كانت أصعب مرحلة عدت علينا تعبتنا نفسيًا وجسديًا".

أحمد حسن وزينب يرويان كواليس مقطع الفيديو: مش هدفنا الترويعبدأ اليوتيوبر في سرد تفاصيل الأسابيع الماضية والتفاصيل التي حدثت معهما منذ بداية مقطع الفيديو حتى إخلاء سبيلهما: "بالنسبة للفيديو الهدف منه الضحك والهزار وإننا بنلعب مع بنتنا مش هدفنا الترويع، وكانت فكرة الفيديو إن زينب تشوف رد فعل إيلين لما هي تغير شكلها، وزينب ملبستش حاجة مرعبة أو مخيفة، كل اللي حصل إن زينب دهنت بشرتها بالأسود، فطبيعي إيلين عيطت علشان متعرفش مين دي، وإيلين حالة خاصة بتعيط كتير".

"في ناس قالوا أغمي عليها من الخضة ولا جالها هيستيرية عياط"، بهذة العبارة تابع اليوتيوبر الحديث عن كواليس الفيديو الذي تسبب في القبض عليهما: "وقت الفيديو هو وقت نوم إيلين، بالليل بتفضل تعيط، زينب راحت تفاجئ إيلين، وده بيحصل مع ملايين اليوتيوبرز، وبيعملوا الموضوع ده، وفي برنامج معمول مخصوص لتغيير الوجه كنوع من اختبار للأطفال".

وأشار خلال حديثه: "الفيديو عمل جدل وناس كتير اتكلموا عليه، وناس كتير حكمت علينا من مجرد الإسكرينات اللي انتشرت، ومكنش موجود على اليوتيوب أصلا، وفي قنوات سرقاه".

زينب عن ترويع ابنتها: محدش هيخاف عليها أكتر مننا

والتقطت زينب أطراف الحديث، قائلةً: "محدش هيخاف على بنتنا أكتر مننا، دي بنتي وروحي وقلبي وكل حاجة، بنتنا عايشة أحسن عيشة من أي طفل تاني، الحمد لله مهتمين بيها، دي بنتنا في الأول والآخر".

أحمد حسن: السوشيال ميديا بقى عليها رقابة وده صح

واستطرد اليوتيوبر الشهير خلال حديثه: "الطبيعي لما بيحصل جدل، مؤسسات الدولة لازم تتحرك، وده اللي حصل لما بقى في جدل كبير على السوشيال ميديا، ومع بداية السنة نزلت قوانين للسوشيال ميديا، مبقاش من حق أي حد ينزل فيديوهات وخلاص على اليوتيوب، بقى في رقابة وده صح واحنا معاه طبعًا".

يذكر أنه جرى إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بكفالة مالية 40 ألف جنيه بعد أزمة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "إيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.