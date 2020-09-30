طلب غريب من زوجة أمير الكويت الراحل لم يستطع تنفيذه: "طبعي وتعودت عليه"

علاقات و مجتمع

على مدار حياته لم يكن يتحدث أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، عن حياته الأسرية والعائلية، إلا أنه روى موقفا طريفا حدث مع زوجته.

وخلال حديث الشيخ الراحل في أحد اللقاءات التلفزيونية، قال إن "زوجته كانت تطالبه بأن يتوقف عن الضحك في بعض المواقف، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح عادة مع الوقت ولا يستطيع أن يغيرها".

وقال الأمير: "زوجتي رحمة الله عليها كانت تقولي لي ما تقدر تسكر حنكك عن الضحك، وكنت أقولها هذا طبعي وتعودت عليه".

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لم يتزوج بعدها.. من هي الشيخة فتوح زوجة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر؟

وعلى عكس من سبقوه من قادة الكويت الذين تولوا حكم البلاد، لم يتزوج أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكثر من زوجة، فكانت واحدة فقط، وأنجب منها أربعة أبناء، رحل اثنان منهم وهو على قيد الحياة.

وتزوج الراحل صباح الأحمد، وهو في ريعان شبابه من الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح، ابنة عم والده أحمد الجابر الصباح، في أربعينيات القرن العشرين.

وتُوفيت "فتوح" قبل الغزو العراقي للكويت، عام 1990، وبعد وفاتها انتشرت شائعات بأن هناك زوجة جديدة لأمير الكويت إلا أن ذلك لم يثبت.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".