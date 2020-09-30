على مدار 24 ساعة.. هذه الفاكهة تساعد على تحسين عقلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا شك أن الفواكه لها فوائد لا تعد ولا تحصى، ولكن بعضها قد يتميز بفوائدها غير المتوقعة، حيث كشفت دراسة أن جرعة واحدة فقط من فاكهة معينة يمكن أن تعطيك دفعة فورية للدماغ.

وجد الباحثون أن التوت البري يساعد في الحفاظ على تركيزك وأدائك على مدار اليوم، وفقا لما ذكره موقع "eatthis".

على مر السنين، أظهرت الأبحاث العلمية أنه في حين أن اتباع نظام غذائي متوازن هو مفتاح البقاء بصحة جيدة، إلا أن هناك بعض الأطعمة تفعل أكثر من ذلك، بالنسبة عقلك.

وفقًا لدراسة حديثة، قد يكون تناول التوت البري أحد أسهل الطرق لإعطاء عقلك دفعة فورية، حيث فحصت دراسة عشوائية حديثة 35 فردًا في منتصف العمر تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا تم إطعامهم ما يعادل كوبًا واحدًا من التوت البري على الإفطار، ثم طُلب منهم إكمال المهام المعرفية على مدار اليوم، والتي اختبرت وظائف المخ والذاكرة.

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كانت النتائج واضحة، أولئك الذين تناولوا التوت البري، تمكنوا من الحفاظ على مستوى ثابت من التركيز والأداء خلال 24 ساعة في اليوم.

لاحظ الباحثون أيضًا أن هؤلاء الأشخاص، كانوا أسرع في استجاباتهم الصحيحة على مدار تعاملات اليوم.

وكتب مؤلفو الدراسة: "أشارت هذه الدراسة إلى الفوائد المعرفية القوية لتناول التوت البري لدى الأفراد الأصحاء في منتصف العمر، لا سيما الذين لديهم مهام صعبة على مدار اليوم".

وهذه ليست الدراسة الأولى التي وجدت أن التوت البري يوفر فوائد وفيرة للدماغ، أدت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى تحسن كبير في أداء الذاكرة لدى كبار السن الذين كانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووجدت دراسة من عام 2007 أن تناول التوت البري بانتظام يمكن أن يساعد في تخفيف التدهور المعرفي لدى كبار السن- على الأرجح بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.