علامات تدل أن ملابسك غير مناسبة لكِ.. اعرفيها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

اختيار الملابس من الأشياء الصعبة والمحيرة، لأنها تتعلق بالمظهر العام وتعكس جوانب عديد من الشخصية.

يخسر الكثير من الأشخاص أموالهم عند شراء قطع غير مناسبة، وإليكم مجموعة من النصائح التي نشرها موقع " dressed formy day" لمعرفة ما هي العلامات التي توضح أن الملابس غير متناسبة.

1- المقاس:

يمكن أن يلعب دورا كبيرا في إطلالتك، فحاولي أن ترتدي المقاس المناسب لكِ، وإليك مجموعة من النصائح ترشدك كيفية اختيار المقاس المناسب لكِ.

- يجب أن يستقر خط الكتفين على حافة كتفيك، والكتف منحني.

- احذري من القماش الزائد تحت الإبط عندما ترفع ذراعيك.

- يجب أن تغطي حافة سترتك حزام الخصر ويمكن أن تكون أطول قليلًا، فمن الضروري عندما ترفع يديك عاليًا أن تغطي السترة جسمك.

2- الأزرار المفتوحة:

لا يجب أن تكون الأزرار مفتوحة أو مشدودة، وينبغي أن يكون قماش الشميز يسمح للحركة دون أن يبدو مشدودا.

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3- الجينز الضيق:

هناك فرق كبير بين موديل الجينز السكين الذي يتخذ شكل الجسم وبين الموديلات الضيقة، فابتعدي عنه واختاري الجينز المريح الذي يحتوي على الليكرا.

ويجب أن يكون حزام الخصر من الجينز محكمًا ولكن ليس ضيقًا، وتحقق من الجيوب الأمامية من الجينز. يجب أن تكون مسطحة ولا تنفتح أو تسحب، وعندما تجلس، يجب ألا ينفتح الجزء الخلفي من الجينز أو ينخفض لأسفل، حتى تكون قادرًا على التحرك والانحناء والوصول والجلوس بشكل مريح في بنطالك الجينز.

4- التنورة الضيقة:

يجب أن تكون التنورة فضفاضة حتى تستطيعي التحرك بأمان، ويفضل أن يكون حزامها محكما وليس ضيقا.

5- الفستان الضيق:

إذا كان الفستان يحتوي على حزام خصر، فيجب أن يكون مناسبًا عند خصرك الطبيعي ويجب ألا يسحب حزام الخصر أو يتدلى عند الحركة.

إذا كنت ترتدي فستانًا ملفوفًا، فتأكد من قدرتك على الانحناء والتحرك والجلوس وأن الثوب يبقى ملفوفًا بشكل مناسب.

لا ينبغي أن يكون الفستان ضيقا، ويجب أن يظهر رشاقة جسدك، وتأكدي من إمكانية التحرك والانحناء والجلوس في الفستان.