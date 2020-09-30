"سلمى" تطلب الخلع: "جابلي حماتي في الصباحية"

علاقات و مجتمع

7 أشهر بعد يوم الصباحية قضتها "سلمى" في بيت أهلها بسبب مشكلات مفتعلة مع زوجها صبيحة يوم الزفاف، لم تستطع بعده أن تعود الأمور كما كانت، ما دفعها لإقامة دعوى "خلع" حملت رقم 2157، ضد زوجها "أحمد. ع" 29 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

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طلب غريب من رجل لعروسه في يوم الصباحية، وهي أن تعزم حماتها وبناتها على الغداء، "رفضت قولتله أنا لسه عروسة هقوم أطبخ.. وبعدها بيومين اتخانقنا فضربني وغضبت في بيت أهلي"، وهو ما دفعها لإقامة الدعوى بعد 7 أشهر من الزواج.

بعد تلك المشكلة تكررت المشاجرات بينهما، حتى غادرت منزل الزوجية بعد 4 أيام من الزفاف، "من يومها مبيسألش فيّا ولا جه يصالحني وكذا حد من أهلي كلموه بس رفض يرجعني أو نتصالح وكل شوية يتصل ويوعدني هيرجعني ويخلف كلامه مع أهلي".

وأكملت سلمى، "وآخر حاجة قالي مش عايزك.. وعرفت إنه ماشي مع واحدة مش كويسة ولما قولتله قالي مش عايزك ومبقتش حاسس معاكي بأمان.. طلبت الطلاق رفض.. قولتله حرام عليك التعليقة دي ليه أنا كمان مبقتش حاسة معاك بأمان سيبني في حالي".

وأضافت: "مش عايزة منه حاجة غير يسيبني لوجه الله.. لما هو مرتاح مع واحدة تانية عايز مني إيه".

"سلمى. م" اسم مستعار لشابة عشرينية تعيش في أحد أحياء القاهرة الكبرى، فضلت إخفاء هويتها حرصًا على سلامتها.