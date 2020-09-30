طبيب روسي: أكثر من 4 لترات من الشاي في اليوم خطر

صحة

اعتاد المصريون على بداية وختم يومهم بالمشروب المفضل "الشاي"، فلا غنى عن الكوب الأساسي وقت العصاري، وبعد المغرب، ومع العشاء، ولكن ما هي الجرعة المثالية لتناول هذا المشروب الساخن الذي يحتوي على جرعات من الكافيين؟.

عن هذا أوضح ميخائيل بوغومولوف، طبيب الغدد الصماء الروسي، في مقابلة مع صحيفة "AiF"، مقدار الشاي الذي يمكن شربه يوميًا دون الإضرار بالصحة.

Advertisements

وقال "ميخائيل"، إن الشخص البالغ يمكنه تناول 400 مليجرام من الكافيين يوميا دون الإضرار بالصحة، ويكن يجب الحرص أن تلك المادة موجودة في الشاي والقهوة والكولا ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة والكاكاو.

وقال إن هناك طريقة بسيطة لحساب الاستهلاك اليومي من الكافيين، وهي عبارة عن وحدة قهوة تحتوي على 100 مليجرام من الكافيين، وبتلك الطريقة يحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالي 1 من وحدة قهوة لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يوميًا.

أما الشاي المخمر بشكل متوسط، فوحدة القهوة ستكون في حوالي نصف لتر من المشروب، وفي هذه الحالة سيكون الحد أكثر قليلاً من لترين، في المقابل، ستكون الجرعة اليومية من الشاي القوي المحتوي على 4 وحدات قهوة حوالي 1.8 لتر.

وخلص الطبيب إلى أنه "باختصار، الشاي مشروب صحي للغاية يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين: من الصعب تناول جرعة زائدة منه، وفي نفس الوقت سوف تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة من الشاي".