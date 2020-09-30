"كورونا اليوم": استعدوا لموسم الإنفلونزا.. وهذه الأعراض تظهر على 90% من المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ نحو 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

استعدوا لموسم الإنفلونزا

مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ موسم الإصابة بالإنفلونزا في الوقت الذي يتحدث فيه العلماء والإخصائيون عن احتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس "كورونا".

تطرح الكثير من الأسئلة حول كيف سيكون الخريف والشتاء مع تفشي "كورونا" من جهة وبدء موسم الإنفلونزا ونزلات البرد من جهة أخرى.

تحدثت إخصائية الأمراض المعدية كريستين إنجلويد، حول الإجراءات التي يمكن اتباعها للحماية من الإصابة من هذين المرضين، وذلك باتباع عدد من النصائح، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع Clevelan Dclinic:

1- الحصول على لقاح الإنفلونزا: حيث يقلل هذا اللقاح من فرص الإصابة بالإنفلونزا كما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض شديد في حال العدوى.

2- مراعاة احتياطات السلامة: ففيروس "كورونا" ينتشر مثل فيروسات الإنفلونزا، من الرذاذ الذي يخرج من أنف أو فم المريض، أو من خلال لمس يدي الشخص المصاب أو وجهه، أو عن طريق لمس أشياء مثل مقابض الأبواب التي لمسها الأشخاص المصابون.

لذلك يفضل ارتداء القناع في الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل متكرر والمحافظة على مسافة أمان.

3-الاهتمام بصيدلية الأدوية المنزلية: من خلال تعبئتها بالأدوية الضرورية الجيدة في حال مرضت واضطررت للبقاء في المنزل، ومن هذه الأدوية خافض حرارة، مسكن آلام، شراب السعال، ميزان حرارة، مضاد التهاب.

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مركز "فيكتور" الروسي ينهي الاختبار السريري للقاحه

أنهى الخبراء في مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية مرحلة ثانية من الاختبار السريري للقاحه ضد "كوفيد–19".

صرحت بذلك رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية، آنا بوبوفا، التي قالت إن الاختبارات السريرية للقاح اختتمت اليوم، مشيرة إلى عملية التطعيم باستخدام اللقاح الجديد ستكون طوعية. وقد تكون إجبارية في حال تطعيم من له علاقة بأخطار مهنية، وفق ما نقل روسيا اليوم.

أعراض تظهر على 90% من "متعافي كورونا"

أظهرت دراسة أولية أجرتها كوريا الجنوبية أن أعراضًا جانبية، كالإعياء والعواقب النفسية وفقدان حاستي الشم والتذوق، ظهرت على 9 من بين كل 10 متعافين من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت نتائج البحث مع تجاوز عدد وفيات كورونا على مستوى العالم حاجز المليون، وهي نقطة مؤلمة في الوباء الذي أضر كثيرا بالاقتصاد العالمي وأثقل كل الأنظمة الصحية وغيّر الطريقة التي يعيش بها الناس، بحسب ما ذكرت العربية.

"أسرع آلة في العالم" لاختبارات كورونا

تطوّر شركة صينية "أسرع آلة في العالم" لاختبارات فيروس كورونا وتخطط لغزو أوروبا وأمريكا.

في أحد مختبرات بكين، تأخذ عاملة ترتدي معطفًا زهري اللون عينة مأخوذة من الجهاز التنفسي لأحد الأشخاص تضيف إليها الكواشف وتضعها في جهاز أبيض وأسود بحجم طابعة.

وهذه الآلة التي أطلق عليها "فلاش 20" بكلفة 300 ألف يوان (38 ألف يورو)، والتي يمكنها التعامل مع أربع عينات في الوقت نفسه، تكشف وجود فيروس كورونا من عدمه. تصدر نتيجتها خلال نصف الساعة، ويتلقاها الشخص الذي خضع للاختبار مباشرة على هاتفه، بحسب ما نقل "العربية".