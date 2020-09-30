احذر تسخين رغيف الخبر على نار البوتاجاز.. تجنبًا للإصابة بالتسمم أو السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

غالبيتنا يترك الخبز لساعات أو يُخزّنه في الثلاجة، وعند الحاجة لتناوله تتم إعادة تسخينه من جديد، والبعض يمارس هذه العادة على نار البوتاجاز، لكن هل تساءلتم يومًا هل لهذه العادة أضرار صحية؟

بالفعل لها الكثير من الأضرار الصحية التي يذكرها لنا الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية فيما يلي:

- الاحتراق المباشر للكربوهيدرات والنشا الموجود في الخبز، يؤدي إلى تكوين مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة تسبب الإصابة بالسرطان.

- التعرض المباشر للمواد الناتجة من احتراق غاز البوتاجاز، يؤدي إلى انبعاث مواد كيميائية ضارة.

- إمكانية التلوث بالمعادن الثقيلة، ما قد يسبب الإصابة بالتسمم الكيميائي.

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- يفقد الخبز جزءًا من قيمته الغذائية، بسبب احتراق جزء من الكربوهيدرات الموجودة به، وبالتالي تقل الاستفادة والقيمة الغذائية من الخبز.

- التعرض المباشر لنار البوتاجاز، يؤدي إلى التلوث وتسمم الأغذية بمواد هيدروكربونية ضارة، ومن ثمّ احتمالية الإصابة بالسرطان.

- التأثير على الجهاز المناعي بالسلب.

- التأثير على التركيز أو الذاكرة.

ونصح استشاري التغذية ربات المنزل، بضرورة تجنب تسخين العيش على البوتاجاز وتعرضه للنار مباشرة، ومن الأفضل تسخينه في الفرن أو الميكروويف، أما إذا اضطرت ربة المنزل إلى تسخين الخبز على البوتاجاز، فمن الأفضل وضع حائل معدني بين النار ورغيف الخبز حتى لا يصل إلى درجة احتراق.