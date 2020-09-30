اختاري تركيبة المنظف المناسبة لبشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تتعرّض البشرة بشكل يومي إلى عوامل كثيرة تؤدي إلى إرهاقها وتلفها، بدءاً من العادات السيئة التي نتبعها سواء في تطبيق المكياج أو العناية بها أو حتى النظام الغذائي الذي نتّبعه.. وصولاً إلى العوامل الطبيعية كالهواء والتلوّث والماء وغيرها، والتي تؤثر عليها بشكل سلبي وتُفقدها نضارتها شيئاً فشيئاً.

وتعتبر خطوة تنظيف البشرة إحدى أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة لأنها تساعد في إعادة فتح المسامات المغلقة وبالتالي تساعد في تجدّد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية. ومع تضافر جهود العلامات التجارية في تقديم مجموعات من المنظّفات تساعد في تطهير البشرة وإزالة الشوائب عنها، عليك أن تختاري المستحضر المناسب لنوع بشرتك.

1- منظّف بتركيبة الجل

Clinique

هي تركيبة هلامية ناعمة تساعد في تطهير البشرة وتنظيفها من الأعماق وهي فعالة في التخفيف من احتقان المسامات المسدودة وإزالة الزيوت المفرزة كما أنها تقتل البكتيريا التي تسبّب مشكلة حب الشباب. وتعتبر هذه التركيبة مثالية للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة.

2- منظّف بتركيبة الكريم

Lancôme

هي تركيبة سميكة تحتوي على مكوّنات مرطّبة مثل الزيوت النباتية، تساعد في إزالة الرواسب عن البشرة وتنظيفها بلطف دون تجريدها من الزيوت الطبيعية التي تفرزها. وتأتي هذه التركيبة إما على شكل كريم سميك أو حليب أو حتى غسول، وهي مثالية للبشرة الحساسة والبشرة الجافة.

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3- منظّف بتركيبة الرغوة

Caudalie

هي تركيبة خفيفة تأتي على شكل كريم أو جل وتتحوّل إلى رغوة مع ملامسة المياه. تساعد في تنظيف البشرة ومنحها شعوراً بالانتعاش، كما تعمل على إزالة الزيوت الفائضة والتي تترك أثراً غير صحي على البشرة. وهي مثالية للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة.

4- منظّف بتركيبة الزيت

Bobbi Brown

قد تتردّد كثيرات في شراء منظّف للوجه بتركيبة الزيوت خاصة صاحبات البشرة الدهنية، إلا أن الخبراء في هذا المجال أثبتوا عدم صحة هذه المخاوف، خاصة بعد أن أظهرت التجاب بأن منظفات الزيوت هي وسيلة لطيفة لإزالة الرواسب وإعادة فتح المسامات. وهذه التركيبة تناسب مختلف أنواع البشرة.

5- منظّفات بتركيبة الطين

لوريال

هي تركيبة قاسية نوعاً ما، تتميز بقدرتها على امتصاص الأوساخ والزيوت الزائدة وتطهير البشرة من الأعماق وهي تركيبة مثالية للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة.

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