ألوان مناكير بتدرجات اللون الأزرق لخريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تهتمُّ الكثيرات من الفتيات بجمالهن إلى درجة كبيرة، وذلك من خلال عدة طرق، أبسطها اختيارات طلاء الأظافر، فإذا كنتِ من عشاق موضة طلاء الأظافر وترغبين في تطبيق صيحاتها، فإننا نلهمك اختيار ألوان مناكيرك بتدرجات اللون الأزرق؛ حيث تتجه موضة خريف هذا العام لهذا اللون باختلاف درجاته، ليمنح أظافرك التميز والتجدد، ولكن لا بد من مراعاة اللون والدرجة التي تتوافق مع لون بشرتك؛ للحصول على مظهر مميز ومتكامل.



كيف يتناسب طلاء الأظافر الأزرق مع لون بشرتك؟

طلاء الأظافر الأزرق



يجب عند اختيار طلاء الأظافر مراعاة لون بشرتك والدرجات المتناسبة معها، ويمكن أن يكون لون البشرة الفاتحة أكثر صعوبة مع درجات معينة من اللون الأزرق، لذا ننصحك بتجنُّب ألوان طلاء الأظافر الزرقاء التي قد تجعل البشرة تبدو شاحبة، واختاري درجات الأزرق الباردة أو الداكنة بعض الشيء، للون قوي يتناغم مع برودة البشرة، وننصحك بألوان الباستيل والأزرق السماوي والأزرق المائل للأخضر، وللون البشرة المتوسط أو البرونزي يُعَدُّ اختيار اللون الأزرق المثالي أمرًا صعبًا بعض الشيء، ولكن يمكنك أن تجربي لون الباستيل؛ لكونه من أكثر الصيحات رواجًا، وابحثي عن ظلال زرقاء لها كثافة مثل لون السماء الزرقاء، والسرّ هنا يكمن في استخدام اللون الأزرق المصطبغ بعمق، بغَضِّ النظر عن لونه؛ وذلك حتى يتمكن من الوقوف ضد دفء بشرتك، ويمكنك اعتماد الأزرق الفاتح المعدني.

طلاء الأظافر الأزرق

أما فيما يتعلق باختيار طلاء الأظافر الأزرق للون البشرة الداكنة، فنؤكد لك أنك محظوظة، ويمكنكِ حقًّا تجربة كل التدرجات كالألوان العميقة والكثيفة لأوقات المساء أو السماوي للصباح، وننصحك باعتماد لون حلوى القطن والمناكير بدرجة الأزرق المخضر أو الفيروزي أو الأزرق المنغّم بالأصفر.

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الدرجات الرائجة لخريف ٢٠٢٠

طلاء الأظافر الأزرق



مع تعدُّد درجات اللون الأزرق التي تناسب الخريف، اخترنا لكِ درجة المناكير بالأزرق الليلي، الذي يُعد خيارًا رائعًا لمحبات المناكير الداكنة بألوان مميزة بعيدًا عن الأسود، وهو سيكون من أبرز الألوان الرائجة لهذا الخريف، ويناسب السهرات والخروج اليومي، وللون آخر مميز ننصحك بتدرجات اللون الأزرق النيلي الذي يناسب الأظافر الطويلة، ولمظهر أكثر عصرية ضعي هذه الألوان بأسلوب متموّج على كامل أظافرك الطويلة والدائرية، وادمجيها مع اللون الزهري الفاتح، أما أجمل ألوان طلاء الأظافر فيمكن أن تكون من اختيارك مع الزخرفات الهندسية والرسمات التي تبرز على وسط الأظافر، ويمكنك تمرير ألوان مناكيرك باللون الأزرق السماوي، وتزيينه بحبيبات اللؤلؤ الأبيض لخيار بارز.

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