تسريحات شعر ناعمة على طريقة النجمة هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تنشط الممثلة ومقدمة البرامج المصرية على موقع إنستقرام بشكل كبير، حيث تشارك متابعيها العديد من إطلالاتها بشكل يومي، وتظهر في كل مرة بتسريحات شعر مختلفة، ناعمة وعملية تلائم مختلف الأوقات. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صور لتسريحات ناعمة على طريقة هنا الزاهد، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



اعتمدت النجمة هنا الزاهد مرات عدة، تسريحة الشعر نصف المرفوع، بلون الشعر الأشقر، وكذلك اللون البني الكراميل. وهي تسريحة أنيقة جداً تلائم المناسبات والسهرات. بإمكانك اعتمادها مع الشعر الكيرلي المنسدل والغرة البوف المسحوبة الى الخلف، مع خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه. كما بإمكانك اعتمادها مع الغرة المشدودة الى الخلف والمنسدلة بأسلوب ذيل الحصان، وترك الجهة الأمامية من الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة الفوضوية

تسريحة الكعكة الفوضوية



إنها تسريحة شبابية وعملية جداً، حيث بالإمكان اعتمادها خلال أوقات العمل، أو عند الذهاب الى النادي الرياضي، أو عندما تكونين برفقة الأصدقاء. وهي أيضاً من التسريحات المريحة جداً، كونها ترتكز على جمع الشعر كله في منتصف الرأس ولفه على شكل كعكة فوضوية، الى جانب بعض الخصلات المتطايرة بشكل فوضوي من الخلف وعند حدود الأذن.

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تسريحة الشعر الويفي المنسدل المزين بالمشابك

تسريحة الشعر الويفي المنسدل المزين بالمشابك



إذا كنت تتمتعين بشعر أشقر طويل، أبرزي جماله باعتمادك تسريحة الويفي المنسدل، مع الغرة النصفية المثبتة من جانب واحد بالمشابك الأنيقة والناعمة. اختاري مثلاً مشبكين مرصعين باللؤلؤ مثلاً، والذي يعد من أبرز الصيحات في عالم الجمال، مما يضفي على طلتك لمسة حيوية وأنيقة.

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تسريحة الشعر المجعد مع السكارف

تسريحة الشعر المجعد مع السكارف



سواء كنت تترددين الى الجامعة أو كنت تذهبين الى العمل، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر المجعد الفوضوية المثبة بالسكارف، مع بعض الخصلات الأمامية المنسدلة على جانبي الوجه، وذلك على طريقة هنا الزائد، لا سيما إن كنت من صاحبات الشعر الطويل، مما يمنحك إطلالة شبابية مريحة.