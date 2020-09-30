كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يعد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب من أشهر رواد تصميم الأزياء في العالم العربي، ولا تخلو مناسبة دون سيطرة تصميماته بها، التي تعتمدها الكثير من النجمات العالميات والعربيات.

ومنذ عام 1982، ويسعى إيلي صعب لحفر اسمه في عالم الموضة والأزياء، وأصبح يصمم للكثير من النجمات العالميات لسنوات عديدة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة إطلالات، لنعرف من أكثر النجمات العالميات أناقة بأزياء إيلي صعب على مر السنين؟



هيلين ميرين

هيلين ميرين



تعد الممثلة البريطانية هيلين ميرين من النجمات العالميات اللاتي ارتدين من تصميم إيلي صعب، ففي هذه الإطلالة التي ظهرت بها خلال مهرجان كان السينمائي الدولي 2019، ارتدت فستانا طويلا من التول البيج ومزين بالترتر الذهبي، وبأكمام طويلة.

واعتمدت هيلين ميرين تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة منخفضة مع تقسيم الشعر من الأمام، ونسقت حذاء ي كعب عال مع هذه الإطلالة.

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كاثرين زيتا جونز

كاثرين زيتا جونز



ارتدت الفنانة البريطانية كاثرين زيتا جونز فستانا طويلا باللون الأخضر من الساتان، من تصميم إيلي صعب، وبفتحة ساق جانبية وذيل طويل، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الـ76.

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هايدي كلوم

هايدي كلوم



في أكثر من إطلالة، ظهرت الفنانة وعارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم مرتدية من تصميم إيلي صعب.

ففي هذه الإطلالة؛ ارتدت هايدي كلوم فستانا طويلا باللون السيمون ومرصع بالترتر اللامع، وبتصميم الأوف شولدر، ومزين بحزام عند الخصر من نفس لون الفستان، واعتمدت هايدي كلوم تسريحة شعر منسدلة للوراء مع البف، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية 2018 في لوس أنجلوس.

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إليزابيث بانكس

إليزابيث بانكس





تعد الممثلة الأمريكية إليزابيث بانكس من النجمات العالميات التي تحرصن على أناقتهن، وارتدت من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.



ظهرت إليزابيث بانكس في حفل توزيع جوائز جلامور للسيدات لعام 2016، مرتدية فستان باللون النبيتي، وبفتحة ساق جانبية، وبأكمام قصيرة، ومزين بالترتر الأسود والذهبي اللامع، وحزام عريض عند الخصر، وبفتحة صدر على شكل حرف v.



ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت إليزابيث بانكس تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع تقسيم الشعر من الأمام، ونسقت معها حذاء مفتوحا وشنطة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي.

تابعي المزيد : مجموعة الأزياء الراقية من إيلي صعب.. رسالة أمل من بيروت إلى العالم



ليا سيدو

ليا سيدو



تعتبر الممثلة الفرنسية ليا سيدو من النجمات الأكثر أناقة، وسبق وتألقت في حفل عشاء دار شوبارد على هامش فعاليات الدورة 68 لمهرجان كان السينمائي، من تصميم إيلي صعب.

وفي هذه الإطلالة؛ ارتدت ليا سيدو فستانا طويلا باللون الأزرق، وبدون أكمام، ومزين بحزام عريض عند الخصر من نفس قماش الفستان، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية مع البف.

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