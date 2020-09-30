مجوهرات راقية باللون الأخضر من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - من منا لا تعشق الأحجار الكريمة، وخصوصاً الزمرد، الماس الأخضر، التسافوريت والجايد؟ فليس ثمة نجمة عربية لم تنشر صورة لها وهي ترتدي مجوهرات آسرة مرصعة بهذا اللون المتوفر بتدرجات عديدة وأكثرها شعبية هو الزمرد وهو أكثر ندرة من الماس بعشرين مرة. في العصور الفرعونية كانت صحراء النوبة تشتهر بمناجم الزمرد، التي كانت تصدر الزمرد إلى قصور حكام بلاد فارس والهند وبيزنطة، كما اكتشفت كميات منه في مقابر ومعابد في المكسيك والبيرو وكولومبيا نهبت بالكامل من قبل الأوروبيين، وكان الإمبراطور الرومي نيرون يهوى مشاهدة مصارعة العبيد من خلال بلورة كبيرة من الزمرد.

تابعي المزيد:مجوهرات خلّابة باللون البنفسجي!

شاهدي مجموعة مجوهرات باللون الاخضر من وحي النجمات .





Boucheron







وفي منظقة الخليج يعتبر الزمرد من افضل الأحجار، ولذلك يطلقون عليه الحجر الملوكي فهو يزين به التيجان للملوك والسلاطين والمجوهرات بشكل عام، لونه أخضر غامق عميق وشفاف، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية. يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد فيه، وبالمقارنة بالأوزان يعتبر الأعلى قيمة بين الأحجار الكريمة.









فرح عبد العزيز





أثتاء تسوقك بحثاً عن مجوهرات مرصعة بهذا اللون المذهل، عليك الإنتباه كثيراً، فلا بد أن تعلمي أنه يمكن صنع الأحجار الكريمة الملونة ومنها الخضراء في المختبرات، حيث توضع البلُّورات في محلول مائي تحت ضغط عال. تكون الأحجار الصناعية شبيهة بالطبيعية، ولكن من السهل تمييزها تحت المجهر.

Advertisements

تابعي المزيد:تعرفي إلى خيارات النجمات العربيات من المجوهرات







رؤى الصبان



وفضلاً عن الألق والرقي الذي يضفيه على إطلالة المراة، يتمتع الأخضر في المجوهرات أيضاً بالعديد من الفوائد. إذ يُقال إنه يحقق التناغم بين الزوجين، ويساعد بشكل كبير على ضمان وحدة الأسرة، كما لديه القدرة على زيادة قوة المنطق والروحانية.هذا وقد دفع لون الأخضر الجميل بالكثير من دور تصميم المجوهرات، إلى استعماله في أجمل ابتكاراتها من المجوهرات الراقي مثل التي اخترناها لك في معرض الصور.

تابعي المزيد:النجمات العربيات يخترن أفخر أنواع المجوهرات