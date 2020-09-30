منها الفستق.. وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية

صحة

دائما ما يبحث الأشخاص أصحاب الحمية الغذائية عن أطعمة خفيفة يمكنهم تناولها دون كسب وزن زائد.

ووفقاً للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "Saudi CDC"، فإن هناك وجبات خفيفة يمكنك الاستمتاع بها خلال اليوم.

وعليه يقدم المركز لائحة من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية وهى:

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كوبان من الفشار المطهي بدون زيت

ويعتبر الفشار من أفضل الوجبات لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل، كما أنه يعطي الشعور بالشبع ويسد الشهية، لذا من المهم في مرحلة إنقاص الوزن ، تناول الفشار كوجبة خفيفة بين الوجبات.

12 حبة فستق

وكانت قد أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا، في سان ديجو، أن الفستق الحلبي، له العديد من الفوائد للجسم التي تساعد في الحفاظ على الجسم من بعض الأمراض، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".

حيث يساعد تناول الفستق على خفض الوزن وخفض ضغط الدم المرتفع، فتضمين الفستق في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يسهم في إنقاص الوزن.

وانتهت الدراسة إلى فقدان الوزن للمجموعة التي حرصت على تناوله، وانخفاض كتلة الجسم، وضغط الدم، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من الكاروتينات المضادة للأكسدة ونسبة صحية من الأحماض الدهنية.

نصف كوب زبادي قليل الدسم مع ربع كوب توت

فضًلا عن أن الزبادي يحمى من ارتفاع ضغط الدم والحماية من السرطان، ويعد غذاء مثاليا لصحة المعدة والعظام، وتغذية البشرة والشعر، الا أنه يساعد كذلك على التخسيس والرجيم وتحديدًا إذا قدم مع حبات التوت.تفاحة متوسطة الحجم

يعتبر التفاح من أكثر الأطعمة التي يتناولها الأشخاص الذين يقومون بحمية غذائية لإنقاص الوزن، لاحتواءه على سعرات حرارية قليلة مقارنًا بباقي الفاكهة.

كوب شوربة خضار

تعد الطريقة المثلى للرجيم هو البدء باختيار الأنظمة الغذائية الصحية ذات القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة، وتعد شوربة الخضار واحدة من هذه الأطعمة المهمة والمفيدة لصحة الجسم بشكل عام، كما أنها خفيفة على المعدة وقليلة السعرات الحرارية.

حبتان من التين

يساعد التين كذلك على خفض مستويات الكولسترول؛ لأنه يحتوي على البكتين Pectin وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، والذي يساهم في الحدّ من ارتفاع مستويات الكولسترول، كما أن هذه المادة تساعد على تحسين حركة الأمعاء.