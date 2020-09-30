رانيا يوسف تدعم لاعبة التنس ميار شريف: نموذج للست المصرية المشرفة

علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، لا عبة التنس المصرية، ميار شريف، بعد تألقها خلال مشاركتها في إطار الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، فكان أداؤها يليق ببطلة مصرية حقيقية تستحق الدعم والتشجيع، وكذلك التبني الرياضي.

وشاركت الفنانة صورة لبطلة التنس، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "‏ميار شريف نموذج للست المصرية المشرف دائمًا، فخورين بيكي ‎#ميار_شريف".

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وفازت "ميار"، في المجموعة الأولى على المصنفة الثانية بالبطولة، بعد أن تعادلت اللاعبتان (6 - 6)، لتفوز بعدها البطلة المصرية الشوط الفاصل بنتيجة (11 - 9)، قبل أن تعادل التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية على البطولة والرابعة على العالم، النتيجة في المجموعة الثانية.

يذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى، وأصبحت أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للأرقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى.

شاركت "ميار"، في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، كما حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0.