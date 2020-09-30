- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الأزمة القلبية.. كل دقيقة لها ثمنها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت مؤسسة القلب الألمانية على أن كل دقيقة لها ثمنها عند الإصابة بأزمة قلبية؛ إذ يمكن تجنب عواقبها الوخيمة كلما عولجت مبكراً.
وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في: الشعور بضيق شديد في الصدر، وضيق التنفس، وآلام شديدة في القفص الصدري لمدة تزيد على خمس دقائق.
وغالباً ما تكون هذه الآلام خلف عظم القص، وفي بعض الأحيان تهاجم الآلام الرقبة والظهر والذراع والجزء العلوي من البطن.
ومن الأعراض الأخرى أيضاً؛ الدوار والغثيان والقيء والتعرق والتشوش الذهني والإعياء الشديد غير المبرر.
وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استدعاء الإسعاف فوراً للخضوع للعلاج على وجه السرعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أعراض الأزمة القلبية.. كل دقيقة لها ثمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.