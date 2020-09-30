فستان الخريف يزهو بالأصفر الخردلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يزهو الفستان هذا الخريف بالأصفر الخردلي ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تكسر كآبة الأجواء وتشيع روح البهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الفستان باللون الأصفر الخردلي يأتي بقصة على شكل حرف A ليمنح القوام مظهرا رشيقا ينطق بالأنوثة، بينما يصل طوله إلى منتصف الساق (ميدي).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان باللون الأصفر الخردلي يزدان أيضا بنقوش الزهور ليضفي على المظهر لمسة رقة حالمة.

ويمكن تنسيق الفستان باللون الأصفر الخردلي مع حذاء يزهو بالأحمر الداكن، علما بأن الأصفر الخردلي يتناغم أيضا مع ألوان الخريف الأخرى مثل البني والأزرق الداكن والرمادي.