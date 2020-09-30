الرياضة سلاحك لمحاربة الفصال العظمي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية للأطراف الصناعية إن ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية تعد سلاحا فعالا لمحاربة الفصال العظمي في الركبة أو الورك.

وأوضحت الجمعية أن ممارسة الرياضة تعمل على إمداد الغضروف بالعناصر المغذية وتقوية العضلات وتحول دون تيبس أو تصلب المفصل. لذا ينصح الخبراء الألمان باستغلال كل فرصة لممارسة الرياضة والحركة، ومن ضمن التوصيات الأخرى ممارسة رياضات قوة التحمل مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي باستخدام العصي. ومن الأمور المهمة أيضا الحرص على إنقاص الوزن لحماية المفاصل.

وفي حالة الآلام الشديدة يمكن استعمال العلاج الموجه من خلال المسكنات، وينصح الخبراء الألمان باستعمال العقاقير المضادة للالتهابات مثل ديكلوفيناك وإيبوبروفين ونابروكسين.

وإذا لم تفلح مثل هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فقد يكون التدخل الجراحي وتركيب مفصل اصطناعي هو الخيار الأخير.