في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

علاقات و مجتمع

بدأت حياتها المهنية في مرحلة عمرية مبكرة كعارضة لمجموعة كبيرة من الماركات العالمية، ولكن دخولها للوسط الفني كان محض صدفة، كما أوضحت فى أحد لقاءاتها الصحفية السابقة، قائلة إن قبولها العمل في السينما كان يرجع إلى رغبتها في الحصول على عمل، بدأت مشوارها بأدوار صغيرة في أفلام إيطالية بداية التسعينات، منها "La riffa" و"Ostinato destino"، بجانب بعض الأفلام التليفزيونية، هى الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

ويتزامن اليوم 30 سبتمبر، يوم ميلاد مونيكا بيلوتشي الـ56، ويُقدم هُن رجال في حياتها وقصتها مع فينست كاسل، خلال السطور التالية.

مونيكا بيلوتشي وفينست كاسل.. تزوجا 14 عاما وانفصلا بدون أسباب

قصة حب فينست كاسل ومونيكا بيلوتشي لطالما كانت حديث وسائل الإعلام، خاصة أن الجميع يعتبر "كاسل" الرجل الأوفر حظا في العالم.

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قابلت مونيكا بيلوتشى الممثل الفرنسي فينست كاسل داخل موقع تصوير فيلمهم "The Apartment"، وقعت قصة الحُب بين "مونيكا" والممثل الفرنسي فينست كاسل، ليعلنا زواجهما عقب 3 سنوات، في 1999، الذي كُلل بابنتين،"ديفا" البالغة 15 عاما، و"ليوني" ذات الـ9 أعوام، إلى أن قررا الثنائي الانفصال، عام 2013 دون إبداء أسباب من كلا الطرفين.

حبيب يصغرها بـ18 عاما

كانت "بيلوتشي"، أعلنت ارتباطها بنيكولاس ليفبير، الذي يصغرها بـ18 عاما، وذلك بعد طلاقها بـ4 أعوام.

ويعد أول ظهور رسمي لهما، خلال حضور فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقت النجمة العالمية حينها، بمعطف بلوني الأسود والأبيض، مع بنطلون أسود، ونظارة شمسية كبيرة الحجم.