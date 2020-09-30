فتاوى المرأة
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها في فيديو، نشرته عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع تداول الفيديوهات "يوتيوب".
ورد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال، "هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟"، قائلا إن هناك أسباب عديدة لابتعاد الرجل عن زوجته مثل السفر أو المشاكل.
وأكمل شلبي في رده، "ده سؤال متكرر بسبب سفر الأزواج، وهو ما يترتب عليه خلافات زوجية نتيجة ابتعاد الرجل عن زوجته وبالتالي تجنب كل منهما الآخر".
وأكد، "الأصل في الزواج أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وألا يبتعد الزوج عن زوجته فترة طويلة، إلا لسبب قوي مثل البحث عن عمل للإنفاق على زوجته ويكون ذلك بالاتفاق بينهما".
واختتم، "لا يحتاج الزوجان بعد العودة مرة أخرى من الخلافات أو السفر إلى كتب كتاب جديد، بل إن العقد قائما بينهما، الزواج الأول مستمر ولا مشكلة فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: عودة الزوج لزوجته بعد هجرها في الفراش لا تحتاج عقدا جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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