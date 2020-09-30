مكياج صارخ وبكاء في الصلاة.. حياة منة عبدالعزيز عقب إخلاء سبيلها

علاقات و مجتمع

قبل أشهر معدودة، خرجت بوجه متورم من آثار الضرب والاعتداء الجسدي، تحدثت من خلاله منة عبدالعزيز، عن ما تعرضت له من اغتصاب على يد أحد أصدقائها، مقطع الفيديو تسبب في غضب الكثيرين، دقائق قليلة وخرجت الفتاة التي اشتهرت بـ"فتاة التيك توك"، نافية كل ما تعرضت له، لكن النيابة لم تتوقف عند ذلك.

وأجرت النيابة تحرياتها عن الواقعة وألقت القبض على عدد من المتهمين، لتصبح القضية المليئة بالتفاصيل البشعة عن شلة الأصدقاء الذين اعتدوا جنسيًا على منة عبدالعزيز، والتي تم إخلاء سبيلها بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.

مشاهد مرعبة ومؤلمة عاشتها "منة" المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، لتحاول فتح صفحة جديدة مع الحياة، فمن الابتسامة الصافية التي كانت أول ظهور لها عقب إخلاء سبيلها إلى ظهورها في مقطع فيديو وهي مرتدية الحجاب باكية على سجادة الصلاة.

صورة سيلفي

صورة سيلفي كانت الظهور الأول لـ"منة" بعدما تم إخلاء سبيلها، نشرتها المحامية هدى نصرالله، المتولية الدفاع عنها، وظهرت فتاة التيك توك، بملامح هادئة وضحكة صافية تحتفل بانتهاء التحقيقات معها، بالتقاط صورة "سيلفي" بصحبة الأخيرة.

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حساب جديد على تيك توك

تجدد ظهور "منة" مرة ثانية بإنشاء حساب جديد لها على تطبيق "تيك توك"، الصفحة تحمل اسمها وأيضًا نشرت من خلالها صور جديدة لها ظهرت بملابس بسيطة، عكس ما اعتادت عليه في الماضي.

وظهرت منة مرتدية "تي شيرت"، محتشم، ولملمت شعرها، ووضعت روج لامع، وقالت في الفيديو الذي وثق أول حديث لها بعد إخلاء سبيلها، إنها لا تمتلك أي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن كل الحسابات التي تحمل اسمها لا تمت لها بصلة.

ولفتت "منة" إلى أنها دشنت حسابا جديدا، لأنها أصبحت شخصية جديدة، مختلفة عن منة عبدالعزيز السابقة، بحسب تعبيرها.

مكياج صارخ

ساعات قليلة مرت على فيديو "منة" التي أعلنت من خلاله عن تغيير حياتها، لكنها عادت من جديد عبر خاصية القصص المصورة لحسابها، ونشرت من خلاله عدد من الصور التي بدت فيه بمكياج صارخ وملابس كاجوال كاشفة البطن.

أنا بصلي

وفي مقطع فيديو جديد جرى تداوله لمنة عبدالعزيز، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، عقب أيام من إخلاء سبيلها، ظهرت وهي جالسة على سجادة الصلاة مرتدية الحجاب، ومنهارة في البكاء: "أنا فرحانة أوي إني بصلي وعارفة حاجة اسمها ربنا.. أنا بصلي يا جماعة والله بصوا قعدت أصلي كتير والله العظيم".

وتابعت "منة" باكية: "أنا صليت وحاسة إني فرحانة وقلبي مرفرف وحاسة إني طايرة من الفرحة".