ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ريم البارودي عن صلة القرابة التي تربطها بالفنانة شمس البارودي والفنانة غادة عادل لافتة إلى أنها عملت في الفن بعد اعتزال الفنانة شمس البارودي بفترة.

وقالت البارودي خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc " ويقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم إن المخرج إسماعيل عبدالحافظ اختارها لتأدية دور صابرين في مسلسل "حدائق الشيطان" معتبرة أن هذا الدور هو الانطلاقة الحقيقية لها مشيرة إلى أنها تنوي تقديم مشروع جديد مع الفنان السوري جمال سليمان.

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وتحدثت البارودي عن الفن باعتباره موهبة في المقام الأول ثم دراسة مشيرة إلى أنها لا تستطيع تأدية دور إلا بعدما تعيشه.

وأكدت البارودي غضبها من تداول بعض الأخبار عنها قائلة: "بقينا ننقل من بعض من غير ما نتأكد" مشيرة إلى أنها يمكن أن تنسى الإساءة وتعمل مع من أساءوا إليها مع مرور الوقت.

وردت الفنانة ريم البارودي عن سؤال الإعلامي عمرو خليل عن دخولها في قصة حب جديدة قائلة: "مش عارفة وعشان كده مبحبش الهواء" مؤكدة أن حياتها الشخصية خط أحمر.

وتذكرت البارودي مشاركتها في مسلسل "الرحايا" مع الفنان الراحل نور الشريف مشيرة إلى أن الفنان الراحل اختارها للمشاركة في المسلسل وأنها استفادت منه وتعلمت من الشريف أن تسمع ام كلثوم بناء على نصيحته.

وأشارت إلى أن الفنان الراحل نور الشريف كان يكسر الرهبة ويعلم الطاقم الإخلاص في العمل والالتزام والدقة في المواعيد لافتة إلى أنها تعلمت ذلك من الأساتذة الكبار صلاح السعدني وسميرة أحمد وحسين فهمي وإلهام شاهين ومحمود ياسين مؤكدة أنها تتمنى العمل مع الفنانة منى زكي.