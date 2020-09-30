لفظيا وجسديا.. تحرش جماعي من سائقي "التوك توك" بسيدة في مدينة نصر

علاقات و مجتمع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حالة تحرش جماعي من قبل 7 من سائقي "التوك توك" بإحدى السيدات، في زهراء مدينة نصر.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل موسع، تجمع عدد من الشباب حول السيدة بالقرب من أحد التكاتك، معتدين عليها لفظيًا وجسديًا.

وصرخت السيدة في أكثر من مرة طالبة الاستغاثة للحاق بها من قبضة الشباب المتحرش، حيث تمادوا في الاعتداء لفظيًا وجسديًا عليها، ووصفوها بألفاظ نابية.

وفي النهاية بادر أحد الشباب بفض تجمع الشباب حولها حيث بدأ في دفعهم واحدًا تلو الآخر، قبل أن يصطحبها بعيدًا عن مكان الواقعة.

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وأثار مقطع الفيديو، غضب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديدون بالقبض على الشباب مرتكبي الجريمة، ومحاسبتهم على فعلتهم.

وأكد عدد من متداولي الفيديو والمعلقين عليه، أن السيدة التي تعرضت للتحرش من قبل مجموعة من الشباب، هي سيدة مغتربة تحمل جنسية أجنبية.