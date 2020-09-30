كتب: هن - 12:34 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020

البطاطا الحلوة ثمرة تبعث الدفء، وتستهلك بكميات كبيرة في الشتاء لطعمها الحلو، وقدرتها على إعطاء الطاقة، فضلا عن سعراتها الحرارية القليلة، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل صينية بطاطا بالكراميل. المقادير بطاطا مهروسة. سكر بني. ماء. مارشميلو أبيض. Advertisements صوص الكراميل كريمة. سكر بنى. زبدة. طريقة عمل صينية بطاطا بالكراميل يخلط السكر والماء حتى يذوب تماما. يوضع السكر والماء على البطاطا المهروسة ثم يرفع وتترك حتى تبرد. في وعاء غير لاصق، توضع الزبدة مع السكر ثم الكريمة تدرجيا. توضع طبقة من البطاطا المهروسة ثم رشة قرفة ثم الكراميل المجهز مع المارشميلو وترش القرفة مرة أخرى. تدخل البطاطا الفرن لمدة 5 دقائق ثم تقدم.

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