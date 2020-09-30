كتب: هن - 12:34 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020

تعتبر المكرونة بالباذنجان، من أكثر الأطعمة المفضلة عند الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، لذا تتفنن ربات المنازل في طريقة إعداداها. وإليك طريقة عمل مكرونة بالباذنجان، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مكرونة بالباذنجان مكرونة مقصوصة مسلوقة باذنجان رومي مكعبات مقلي زيتون أسود حلقات فلفل رومي أخضر مفروم Advertisements طماطم مكعبات بدون قشر عصير طماطم ملح وفلفل زيت ثوم مفروم طريقة تحضير مكرونة بالباذنجان - يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الفلفل الأخضر - يضاف الملح والفلفل وتقلب جيدا ثم تضاف الطماطم المفرومة - ثم يضاف عصير الطماطم ثم الزيتون ويقلب الخليط جيدا - ثم يضاف الباذنجان المقلي - يترك حتى يتسبك الخليط ثم تضاف المكرونة وتقلب وتقدم

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