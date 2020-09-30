منها حمام الكولا وابتلاع الضفادع.. أغرب وسائل منع الحمل في التاريخ

علاقات و مجتمع

يميل البعض إلى الاعتماد على حبوب منع الحمل، كوسيلة في حالة الرغبة في تأخير الحمل، وعلى الرغم من الآثار الجانبية لها، إلا أنه انتشرت على مر التاريخ أشكال مختلفة من حبوب منع الحمل منها كما أوردها موقع "بي بي سي".

أشكال مختلفة من حبوب منع الحمل

القرفصاء والعطس

أن الإغريق القدماء كانوا مقتنعين بأن حركة جلوس "القرفصاء والعطس" أسلوب مضمون لمنع الحمل، فقد افترضوا أن القفز والجلوس مباشرة بعد العلاقة الحميمة من شأنه أن يمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم، مع قليل من العطس لتدعيم تقنية القرفصاء.

ماء الحدّاد

وهو الماء الذي يستخدمه الحدّاد لتبريد أدواته، وقد استخدمه الإغريق القدماء، وفي الواقع نجح الأمر نوعا ما، لأن ماء الحداد مليئ بالرصاص. لكن كانت هناك الآثار الجانبية المحتملة الأخرى مثل الغثيان والفشل الكلوي فضلا عن الغيبوبة والموت، ومن المدهش أن نسخة من هذه التقنية كانت لا تزال تُستخدم في أزمنة لاحقة حتى الحرب العالمية الأولى.

روث التمساح

سجل قدماء المصريين أنه لن يكون هناك حمل إذا كان بإمكانك إنشاء نوع من الحاجز، لقد كانت لحظة مضيئة للإنسانية، وتم إخمادها على الفور تقريبا عندما اقترح إنشاء الحاجز المعني بالعسل وروث التمساح، وهذا هو في الواقع المفهوم الفضفاض للعازل الحاجز الذي لا يزال وسيلة منع حمل شائعة الاستخدام حتى اليوم.

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شاي الخصيتين

كان الكنديون في القرن السادس عشر، يطحنون خصى حيوان القندس فيحولونها إلى مسحوق ناعم يضيفونه إلى الخمر، ويشربون هذا المزيج الذي حمل اسم شاي الخصيتين بهدف منع الحمل.

أمعاء الحيوان

أو بعبارة أخرى، الواقي الذكري الأصلي، وأحد أقدم الواقيات الذكرية التي تم تسجيلها على الإطلاق وهو مصنوع من أمعاء خنزير، بل إنه أتى مع دليل (سهل الاستخدام) حيث يقترح نقعه في الحليب الدافئ قبل الاستخدام.

ليمون كازانوفا

وتتضمن هذه الطريقة نصف ليمونة، تفرغ من لبها حيث تعمل القشرة بمثابة غطاء لعنق الرحم والعصير الحمضي كمبيد قوي للحيوانات المنوية.

الزئبق

منذ حوالي 900 عام قبل الميلاد، نصح خبراء تحديد النسل الصينيون، النساء بابتلاع 16 ضفدعا صغيرا مقلية في الزئبق مباشرة بعد العلاقة الحميمة، أدت هذه الطريقة إلى إصابة العديد منهن بالعقم وتلف الكبد والكلى والأعضاء الرئيسية الأخرى، فضلا عن الموت.

حمام الكوكاكولا

منذ نحو 60 عاما فقط كانت الكوكاكولا تستخدم كوسيلة لمنع الحمل، فقد كانت النساء يستخدمن دش الكوكاكولا، وكان الاعتقاد السائد أن السكر سيفجر الحيوانات المنوية.