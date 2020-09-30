علماء يكشفون خطورة الوشم على الجسم "العرقان"

صحة

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قد يعرف البعض أن الوشم مُحرم، ولكنهم لا يعرفون خطورته على الصحة، وهو ما كشفه علماء أمريكيون.

ووفقا للوكالة الروسية "نوفوستي"، فإن علماء من جامعة ساوثرن ميثوديست الأمريكية، اكتشفوا أن الوشم على الجسم يؤدي إلى حدوث خلل في تنظيم حرارة الجسم ويؤثر سلبا في الصحة.

وأفادت مجلة "Journal of Applied Physiology"، أن الخبراء أجروا تجربة شارك فيها أشخاص على أجسامهم وشم بمقاييس كبيرة، ارتدى جميعهم بدلات خاصة تحفز على التعرق، وتابع الباحثون تفاعل جلدهم مع التغيرات بدرجات الحرارة.

واتضح أن مناطق الجلد الخالية من الوشم أظهرت رد فعل طبيعيا للبدلات الحرارية، في حين أن المناطق التي بها وشم كانت أقل تعرقا، بالإضافة إلى ذلك، كان العرق عليها أكثر ملوحة.

ويشير العلماء إلى أن الوشم يؤثر في آليات إفراز الجلد، وهو ما يمكن اعتباره "من الآثار الجانبية السريرية المحتملة على المدى الطويل".