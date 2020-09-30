الامارات | حديقة الحيوانات بالعين تستقبل زوارها في أوقات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات بالعين تستقبل زوارها في أوقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل حديقة الحيوانات بالعين زوارها في أوقات جديدة وبشكل يومي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتجارب ومغامرات مشوقة ابتداءً من يوم غد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تتضمن الحديقة العديد من التجارب التي تجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد لجميع أفراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية، حيث تسعى إلى خلق تجارب مميزة من خلال تجربة إطعام الزراف، ومشاهدة عرض جوارح الصحراء والببغاوات المقدم بأيدٍ إماراتية ذات كفاءة عالية في هذا المجال.

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وتقدم سفاري العين لزوارها تجربة استكشافية مثيرة وسط الحياة البرية الإفريقية المحاطة بحيوانات متنوعة، كما سيستمتع الزوار في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بعجائب الصحراء وما تحويه من كنوز معرفية وتراثية وطنية عريقة من خلال التعرف إلى معارضه الخمسة.

ويمكن للزوار حجز التذاكر والاطلاع على التجارب المتوافرة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الهاتفي الذكي لحديقة الحيوانات بالعين، ولكن حجز التذاكر إلكترونياً يعتبر خياراً أمثل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان الحصول على رحلة ممتعة ومشوقة.

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